México a la cabeza: quiénes son los líderes de grupos al comenzar la fecha 2 del Mundial 2026

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en marcha y varios equipos llegan con ventaja tras haber ganado en su presentación. Entre ellos aparece la Selección Mexicana, que comenzó el torneo con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica y comparte la cima del Grupo A junto a Corea del Sur, ambos con tres puntos.

Además del combinado dirigido por Javier Aguirre, otras selecciones candidatas al título lograron iniciar con el pie derecho y se colocaron como líderes de sus respectivos grupos, aunque en varios casos la diferencia de goles será clave para definir posiciones conforme avance la competencia.

México y Corea del Sur dominan el Grupo A

Luego de la primera jornada, México ocupa los primeros lugares del Grupo A gracias a su victoria sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, Corea del Sur también suma tres unidades tras vencer 2-1 a Chequia, resultado que dejó a ambos equipos en posición privilegiada rumbo a la segunda fecha.

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Así marchan los líderes de cada grupo al inicio de la jornada 2:



Grupo A: México y Corea del Sur (3 puntos)

Grupo B: Canadá (3 puntos)

Grupo C: Brasil (3 puntos)

Grupo D: Estados Unidos (3 puntos)

Grupo E: Países Bajos (3 puntos)

Grupo F: Argentina (3 puntos)

Grupo G: Alemania (3 puntos)

Grupo H: Marruecos (3 puntos)

Grupo I: Noruega (3 puntos)

Grupo J: Bélgica (3 puntos)

Grupo K: Colombia y Portugal (3 puntos)

Grupo L: Inglaterra (3 puntos)

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