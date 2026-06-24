Esta selección NECESITA el triunfo de México ante Chequia para seguir en el Mundial 2026

La segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin y una buena cantidad de selecciones disputarán la última fecha al borde de la eliminación. Uno de los equipos más complicados en esta tercera jornada es Ecuador, conjunto sudamericano que apenas suma un punto tras haber caído ante Costa de Marfil y haber empatado contra Curazao. Ahora, necesitarán de México en busca de la clasificación.

En estos momentos, Ecuador se encuentra eliminado de la justa mundialista. Con solo un punto no logran ingresar entre los ocho mejores terceros, a diferencia de República Checa. Los europeos también tienen un punto, pero gracias a la diferencia de gol, estos se encuentran dentro de los puestos de clasificación. Esto quiere decir que los ecuatorianos necesitarán un buen resultado de México para poder soñar con los Dieciseisavos de Final.

Crédito: Mexsport

Ecuador le pide una mano a México

Tanto Ecuador como Chequia cuentan con -1 de diferencia de gol, sin embargo, el combinado europeo tiene una mayor cantidad de goles a favor (2), por lo que se adueñaron de la última plaza que permite avanzar a la siguiente ronda. Esto quiere decir que si México logra vencer a República Checa en la última fecha, será Ecuador quien tome su lugar.

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No obstante, la clasificación de los ecuatorianos depende de ellos mismos. En la última jornada enfrentarán a Alemania, equipo que es favorito y que ya se aseguró su pasaje hacia los Dieciseisavos de Final en la segunda fecha. A Ecuador solo le sirve el triunfo, ya que cualquier otro resultado lo dejará haciendo cuentas y esperando que el resto de equipos no sume para poder avanzar.

De todos modos, hay que destacar que luce muy difícil que un equipo logre avanzar de ronda con solamente un punto. De esta manera, tanto Chequia como Ecuador están obligados a sumar en la última jornada para aspirar a una clasificación y seguir con vida en el torneo.

Ecuador necesita un milagro para calificar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras empatar sin goles contra Curazao|Crédito: @LaTri

Cómo es el criterio de desempate en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos dentro de un mismo grupo, el primer criterio de desempate será el enfrentamiento directo entre los equipos empatados. Es decir, FIFA revisará primero cuántos puntos consiguió cada selección en los partidos jugados entre sí.

Si la igualdad continúa, entran otros criterios: la diferencia de goles en todos los partidos del grupo, la mayor cantidad de goles anotados, el puntaje de conducta deportiva —según tarjetas amarillas y rojas— y, como último recurso, su posición más reciente en el ranking FIFA.

En el caso de los mejores terceros, el desempate se realiza entre las selecciones que terminaron en la tercera posición de los 12 grupos: primero puntos, luego diferencia de goles, goles anotados, conducta y ranking FIFA.