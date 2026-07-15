México tiene este mural en honor a Maradona por el partido Argentina - Inglaterra: ¿dónde se encuentra?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a despertar recuerdos de uno de los partidos más icónicos en la historia del futbol. En ese contexto, muchos aficionados recordaron un mural dedicado a Diego Armando Maradona que se encuentra en México y que rinde homenaje a aquella histórica victoria de la Albiceleste en 1986.

La obra no solo destaca por la imagen del legendario futbolista argentino, sino también por la historia que existe detrás de su creación y la relación que tiene con una de las camisetas más famosas de todos los tiempos.

¿Dónde está el mural de Maradona en México?

El mural se encuentra en la calle República de Argentina número 46, esquina con República de Colombia, muy cerca del Barrio de Tepito, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La obra fue realizada por las artistas oaxaqueñas Xhopa y Nore, como parte de un proyecto documental impulsado por la productora Surtido Films. El objetivo era contar la historia de la famosa camiseta azul que utilizó Argentina en el Mundial de México 1986 durante el partido contra Inglaterra, encuentro en el que Maradona marcó la recordada "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

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En el mural aparece el rostro de Maradona acompañado por la frase "El Diez. Hecha aquí", una referencia a la teoría que sostiene que aquellas camisetas argentinas fueron confeccionadas con materiales adquiridos en Tepito.

De acuerdo con declaraciones de la artista Xhopa a medios deportivos, el lugar fue elegido porque la calle República de Argentina tenía un significado especial para el proyecto. Además, la ubicación conecta el Centro Histórico con Tepito, uno de los barrios más emblemáticos de la capital mexicana.

La obra fue terminada en un fin de semana y contó con el apoyo de vecinos de la zona, quienes facilitaron el trabajo de las muralistas durante las jornadas de pintura.

El mural también funciona como el cierre visual del documental independiente que investiga el origen de la camiseta azul utilizada por Argentina en 1986, una prenda que alcanzó notoriedad mundial cuando fue subastada por millones de dólares años después.

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