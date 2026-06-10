“México no es como lo imaginan": turista árabe recorre el Estadio CDMX y da su veredicto para el Mundial 2026

La efervescencia que produce la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya produce sus primeras impresiones en los turistas. Un aficionado saudí decidió dar su testimonio luego de pasar sus primeros días dentro de la Ciudad de México, llegando a contar con un interesante eco en redes sociales.

A pesar de que la Selección de Arabia Saudita no jugará en tierras mexicanas, el turista decidió emprender un breve recorrido por la capital del país. Encontrándose en las afueras del Estadio Ciudad de México, el turista reconoció que México no es el país peligroso que muchos imaginan. "México no es como muchos lo imaginan. Antes de venir aquí, escuchaba mucho sobre pandillas y crimen, pero lo que vi en la realidad fue totalmente diferente”, comentó dentro de su video. Además, aseguró que tuvo una buena impresión al interactuar con ciudadanos mexicanos.

Turista saudí se sorprende ante la belleza del Estadio CDMX|Credito: @liderfiscal / X

Turista saudí conoció CDMX y elogió los barrios mexicanos

A pesar de las dificultades del idioma, el turista saudí buscó interactuar con la gente en su recorrido por el país, haciendo uso del traductor de su celular para poder comunicarse del árabe al español y viceversa. Tras su experiencia, no dudó en elogiar a México por la calidez de su gente y los colores de sus construcciones.

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“Son gente amable e interactiva y barrios llenos de vida de una manera difícil de describir. Colores en todas partes, en las casas, las calles y las esquinas, como si la ciudad hubiera decidido vivir con el máximo grado de alegría " comentó el turista saudí.

#ULTIMAHORA Turista Arabe muestra un recorrido por las cercanias del Estadi Azteca para evidenciar la desinformación.



"México no es como muchos lo imaginan



Antes de venir aquí, escuchaba mucho sobre pandillas y crimen, pero lo que vi en la realidad fue totalmente diferente.… pic.twitter.com/7wK2AcuWDT — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) June 10, 2026

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