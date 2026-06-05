Ilusión para México: el dato de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA™ que da esperanza

México selló su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma perfecta. Tras golear a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, el equipo conducido por Javier Aguirre arrastra ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota y llega en plena forma a la justa mundialista. La Selección Mexicana contará con la ventaja de ser anfitriona del certamen, dato que ilusiona a todos por diversos factores.

Ser anfitrión podría ser un factor clave para México

De las 22 ediciones que se han jugado hasta la fecha, han habido 17 anfitriones diferentes. Si bien es cierto que solamente seis de ellos han podido conseguir la gloria de ganar la Copa Mundial de la FIFA™ en casa, el rendimiento de los anfitriones ha sido más que positivo a lo largo de la historia.

La selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA™ no se queda con el trofeo original de manera permanente

|Crédito: @FIFAWorldCup / X

Resulta que solamente cinco de los 17 anfitriones que ha tenido la Copa Mundial de la FIFA™ no consiguieron alcanzar la fase de Cuartos de Final. El resto, como mínimo, se posicionó entre las mejores ocho selecciones del torneo. En caso de replicarse en la edición 2026, la Selección Mexicana igualaría su mejor récord en justas mundialistas.

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Cabe recordar que México alcanzó como máximo los Cuartos de Final en Mundiales y fue en dos ocasiones: México 1970 y México 1986. El dato que ilusiona aún más a la afición es que en ambas oportunidades el seleccionado nacional fue anfitrión del certamen. Ahora buscará replicar lo realizado en años anteriores y soñará con superar la barrera para posicionarse en Semifinales.

El jugador que fue el mejor del partido contra Serbia, según la afición mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Los anfitriones que no pasaron de Cuartos de Final

A lo largo de la historia, solo cinco equipos no lograron alcanzar los Cuartos de Final jugando de local. El primero fue España en la edición 1982 cuando quedó eliminado en Segunda Fase. Estados Unidos hizo lo propio en la justa mundialista de 1994 siendo eliminado en Octavos de Final a manos de Brasil.

En Corea-Japón 2002, los nipones se quedaron en carrera en Octavos de Final siendo eliminados por Turquía. Sudáfrica también fue otro de los anfitriones en fracasar al no pasar la Fase de Grupos en 2010. Finalmente, Qatar se consolidó como el peor anfitrión de la historia en 2022 al no sumar ni un solo punto en la Fase de Grupos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

