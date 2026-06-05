Festeja Aguirre: el dato de México sobre los amistosos que ilusiona tras la goleada a Serbia

La Selección Mexicana cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una contundente goleada contra Serbia y se ilusiona con realizar una de sus mejores participaciones en el certamen. El combinado azteca tiene varios factores a favor como el ser anfitrión y jugar gran parte de sus partidos en suelo mexicano. Sin embargo, una serie de resultados recientes mantienen a México con la expectativa realmente alta.

Si bien es cierto que los partidos amistosos pueden no ser parámetro para sacar conclusiones, los resultados recientes de las demás selecciones inyectan ilusión a cada aficionado de México. Resulta que gran parte de los equipos considerados “menores” lograron tumbar a rivales que son contendientes al título en esta última serie de amistosos previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los resultados recientes que ilusionan a México

Argelia fue el primer batacazo de estos amistosos previos a la justa mundialista al lograr vencer por 1-0 a Países Bajos. El equipo africano resistió los momentos de dominio neerlandés y encontró el triunfo sobre el final con un golazo de Anis Hadj Moussa, delantero del Feyenoord, a los 86 minutos. Cabe recordar que ocuparán el Grupo J con Argentina, Austria y Jordania.

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Irak también fue protagonista al firmar un empate de alto impacto ante España en Riazor al igualar 1-1 previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Roja se adelantó con gol de Ferran Torres al minuto 16, pero el equipo asiático respondió rápido con Merchas Doski, quien marcó el 1-1 al minuto 27 y silenció a La Coruña. España presentó un equipo con varias rotaciones y bajas importantes, mientras Irak mostró orden defensivo, personalidad y un resultado que refuerza su confianza antes del torneo.

Finalmente, Costa de Marfil dio el golpe al vencer 2-1 a Francia en Nantes, en un amistoso que comenzó favorable para Les Bleus con el gol de Rayan Cherki sobre el cierre del primer tiempo. Sin embargo, el equipo africano reaccionó en el complemento: Guéla Doué marcó el empate y luego asistió a Amad Diallo, quien selló la remontada a los 85 minutos. Fue una victoria histórica para los marfileños y una señal de alerta para Francia antes de su debut mundialista.

Costa de Marfil vs Francia|Crédito: @equipenatciv / X

México buscará superar su marca histórica en Mundiales

Estos registros recientes alientan a que la Selección Mexicana pueda llegar lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe recordar que su mejor resultado en una justa mundialista fue llegar a cuartos de final, instancia que alcanzó en dos ocasiones: México 1970 y México 1986, ambas como país anfitrión.

En 1970, el combinado azteca terminó segundo en su grupo y fue eliminado por Italia en cuartos de final. En 1986, México volvió a meterse entre los ocho mejores del torneo, pero cayó ante Alemania Federal en penales después de empatar 0-0. Desde entonces, la Selección Mexicana no ha podido superar los octavos de final.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

