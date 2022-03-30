México y los países que más boletos han comprado para Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y por eso, se ha revelado el nombre de los países que más boletos han comprado para el torneo. Por supuesto, en la lista de los primeros diez, aparece México.

Se han repartido casi todos los boletos para las Selecciones que irán a la Copa del Mundo. Únicamente falta definir dos pases de repechaje entre CONMEBOL y Asia, CONCACAF y Oceanía, que México y Estados Unidos confirmen su pase, además de lo que suceda con Escocia y Ucrania, con el partido que están por disputar ante Gales en la repesca de la UEFA.

Te puede interesar: Al Rihla, el balón oficial del Mundial Qatar 2022

Los países que más boletos han comprado para el Mundial

Se pusieron a la venta más de 800 mil entradas para la Copa del Mundo, en una primera fase. En los primeros veinte días, se registraron diecisiete millones de solicitudes y entre ellas, se hizo un Top 10 de los países que más adquirieron.

"Los diez países desde los que se ha adquirido un mayor número de entradas son Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita", dijo la FIFA en un comunicado.

Cabe mencionar que los residentes de Qatar, tienen un precio preferencial que inicia en los 11 dólares, mientras que un boleto para la final de la Copa del Mundo puede alcanzar hasta los mil quinientos dólares.

La otra fase de venta de boletos para Qatar 2022 arrancará el próximo 5 de abril, una vez que se conozcan los equipos que están clasificados y cómo es que se jugará la fase de grupos. México necesita un punto en su último partido ante El Salvador para clasificar de forma directa y así, dar sentido a los miles de seguidores que ya compraron sus boletos.

Te puede interesar: Mbappé desdeña a los organizadores del Mundial Qatar 2022