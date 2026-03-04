México cae ante Dodgers en partido de preparación previo al Clásico Mundial de Beisbol

La crónica de México vs Dodgers de Los Angeles

La Selección Mexicana de Beisbol cayó 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en su segundo juego de preparación hacia el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras el duelo, el combinado nacional viajó a Houston, Texas, para concentrarse de cara al máximo evento de selecciones en todo el mundo.

En otro día de intenso calor en Camelback Ranch, complejo primaveral de los Dodgers y los Medias Blancas, la Selección Mexicana de Beisbol y los Dodgers de Los Ángeles sostuvieron un duelo de toma y daca.

La carrera de la quiniela fue por obra de Andy Pages con panorámico cuadrangular por el jardín izquierdo ante los disparos de Jesús Cruz. En ese mismo inning, Dalton Rushing conectó un triple que remolcó la segunda carrera del encuentro.

La Selección Mexicana respondió de inmediato en la parte alta del tercer acto. Tras uno fuera, Jarren Duran conectó sencillo y Jonathan Aranda (tras dos outs) negoció pasaporte. Alejandro Kirk con línea al central remolcó a Duran y Nacho Álvarez Jr. con sencillo llevó a Aranda y Kirk al pentágono. Todas las carreras fueron acreditadas al abridor Tyler Glasnow.

Los actuales campeones de las Grandes Ligas le dieron la vuelta a la novena mexicana con par de carreras en el mismo tercer inning. Andy Pages, Santiago Espinal y Dalton Rushin ligaron dobletes contra la serpentina de Manny Barreda.

La novena tricolor empató el duelo en el quinto capítulo con hit remolcador de Nacho Álvarez Jr., que produjo a Jonathan Aranda, previamente instalado en base con pasaporte, cortesía de Emmet Sheehan. Nacho Álvarez terminó con tarde de 4-3 con tres carreras impulsadas.

El empate perduró hasta el octavo rollo, cuando Joe Vetrano conectó doblete productor de la carrera de la diferencia ante los lanzamientos de Luis Fernando Miranda (invitado fuera de roster por el combinado nacional). La ventaja del equipo angelino aumentó con elevado de sacrificio de Eduardo Quintero y hit productor de Kendall George.

La Novena México se acercó con una rayita más en el noveno rollo. Ya con dos outs, Joey Meneses conectó doblete y llegó a la registradora luego de un error del tercera base Kyle Nevin a batazo de Alexis Wilson, antes de que el relevista Ben Casparius finiquitara el encuentro con un ponche a Rowdy Tellez para asegurar la victoria angelina.

MEX: Bernardino, Cruz (2), Barreda (2), Natera Jr. (4), Reyes (5), Duarte (6) y Miranda (7),

LAD: Glasnow, Frost (3), Sheehan (4), Durán (5), Vesia (6), Treinen (7), Dreyer (8) y Casparius (9)

Lineup México: Duran (JI), Urías (2B), Aranda (1B), Kirk (C), Tellez (BD), Álvarez Jr. (3B), Ornelas (JD), Ortiz (SS) y Thomas (JC).

Lineup LAD: Rojas (SS), Hernández (JI), Freeman (1B), Pages (BD), Espinal (3B), Rushing (C), Call (JC), Senzel (2B) y De Paula (JD).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

MÉXICO 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5 10 2

L.A. DODGERS 0 2 2 0 0 0 0 3 x 7 12 1

PG: Jack Dreyer

PD: Luis Fernando Miranda

SV: Ben Casparius

La previa de México vs Dodgers de Los Angeles

México enfrenta este miércoles un desafío de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol, y lo hará ante uno de los más grandes del deporte en el mundo, los Dodgers de Los Angeles, midiéndose en Camelback Ranch-Glendale, un parque de pelota en Arizona que recibirá a ambas novenas, para el duelo agendado a las 2:05 de la tarde, tiempo del centro de México.

La Selección Mexicana que encabeza Benjamín Gil, tiene su segundo juego para apuntalar al equipo, tras haber derrotado a los Diamantes de Arizona el martes y haber tenido importantes conclusiones, en una semana de actividad que continuará con el debut en el Clásico Mundial el viernes ante Gran Bretaña.

El compromiso no será nada sencillo y sin que sea un hecho, se estima que el line up que coloque Benji en el diamante, sea algo cercano al cuadro titular que buscará ese campeonato en el que sus rivales en el Grupo B son además der Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia.

