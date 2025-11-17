deportes
Nota

Selección Mexicana: A punto de igualar una marca negativa de hace diez años

Este martes 18 de noviembre la Selección Mexicana enfrenta a su similar de Paraguay en un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Selección Mexicana
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Este martes 18 de noviembre la Selección Mexicana enfrenta a su similar de Paraguay en un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 que se jugará en México, estados Unidos y Canadá y que podrás ve en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre

México llega con cinco partidos consecutivos sin saber lo que es la victoria (4 empates y una derrota) y, de no imponerse ante los guaraníes, alcanzaría una racha de seis partidos sin ganar, algo que no sucede desde hace una década.

Una racha de 7 partidos consecutivos sin ganar

La última vez que el conjunto Azteca atravesó una crisis de esa magnitud fue en el 2015, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, actual técnico de la selección de Costa Rica. En aquel año, el equipo mexicano acumuló siete partidos sin triunfo, una seguidilla que encendió las alarmas en el entorno del futbol mexicano. Los resultados fueron los siguientes:

  • México 1-1 Perú
  • México 0-2 Brasil
  • México 0-0 Bolivia
  • México 3-3 Chile
  • México 1-2 Ecuador
  • México 2-2 Costa Rica
  • México 0-0 Honduras

Aquella racha reflejaba un equipo sin contundencia y con problemas defensivos.

Tata Martino también vivió una racha sin conocer la victoria

Más recientemente, en el 2021, cuando el técnico era el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, México volvió a atravesar un periodo complicado, aunque menos prolongado. En esa ocasión fueron cuatro partidos sin victoria, con resultados que incluyeron un empate 2-2 ante Chile y derrotas frente a Canadá (1-2), Estados Unidos (0-2) y Ecuador (2-3). Esa seguidilla también generó críticas hacia el funcionamiento del equipo.

Ahora, en el 2025, la Selección Mexicana se encuentra nuevamente en una situación crítica. Con cinco partidos sin ganar, el duelo ante Paraguay se convierte en una oportunidad para cortar la mala racha y evitar que se repita la historia de 2015. La presión recae sobre el cuerpo técnico y los jugadores, como se demostró con los abucheos que se desencadenaron en el partido ante Uruguay, conscientes de que una nueva marca negativa podría afectar la confianza rumbo a la Copa del Mundo.

El partido ante Paraguay no solo es un amistoso más, sino una prueba de carácter para un equipo que necesita recuperar la senda del triunfo y demostrar que está listo para enfrentar los retos del 2026.

Selección Mexicana
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

