México rompe récord en medallas de oro: lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México sigue haciendo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional, con victoria en futbol femenil, está líder del medallero en la jornada de este viernes 7 de agosto tras alcanzar la cifra inédita de medallas de oro en una misma edición de la competencia.

Con 157 medallas de oro, 103 de plata y 101 de bronce, México acumula 361 preseas en total (con competencias pendientes este viernes y sábado). La delegación ya dejó atrás la marca que había establecido en San Salvador 2023 y todavía tiene posibilidades de aumentar su cosecha antes del cierre de los Juegos Centroamericanos.

México impuso una nueva marca de medallas de oro

El récord anterior de México correspondía a San Salvador 2023, cuando consiguió 145 medallas de oro. La delegación superó esa cifra durante la jornada del jueves y continuó ampliando la diferencia este viernes, llegando a 157 preseas (y contando).

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La actuación de México también le permite mantenerse en el primer lugar del medallero general. La cantidad de oros es el principal criterio para establecer las posiciones, por lo que la delegación nacional mantiene una ventaja sobre el resto.

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Algunas de las últimas medallas para la delegación mexicana

En algunas de las últimas competencias, se volvieron a dar resultados importantes para México. Beatriz Briones fue una de las protagonistas al conseguir medallas de oro en canotaje. Subió a lo más alto del podio en K1 200 metros, K2 500 metros junto a Montemayor y K4 500 metros junto a Montemayor, A. Hernández y K. Berrelleza.

También hubo oro para Daniel Ledesma en K1 1000 metros. En natación artística, la dupla integrada por I. González y F. Arellano consiguió otra presea dorada para la delegación mexicana.

Además de los oros, México sumó preseas de otros colores durante la jornada. Mauricio Figueroa consiguió plata en K1 200 metros, mientras que D. Villalobos y J. Jiménez obtuvieron otra plata en natación artística. En bronce, José Ávila destacó en karate y el equipo varonil de K4 500 metros consiguió otra medalla para la delegación.

México todavía puede aumentar su cosecha

Con 361 preseas acumuladas, México afrontará la última jornada de Santo Domingo 2026 como líder del medallero. Todavía quedan competencias por disputar, por lo que la delegación nacional puede ampliar su ventaja y cerrar una participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

