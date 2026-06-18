¿México se aseguró la clasificación a 16vos? Así repercute sobre el conjunto azteca el resultado de Chequia vs Sudráfrica

La Selección Mexicana está por jugar su segundo juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Corea del Sur, selección que al igual que los mexicanos sumaron 3 puntos en su debut mundialista: México venció 2-0 a Sudáfrica y, por su parte, los coreanos vencieron 2-1 a República Checa.

Escenario favorable en el Grupo A

El empate 1-1 registrado este mediodía en el estadio Atlanta entre Sudáfrica y la República Checa ha dejado un escenario inmejorable para la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Con este resultado, el Grupo A se ha segmentado claramente, dejando al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional con el destino completamente en sus propias manos y una ventaja estratégica sobre sus perseguidores inmediatos.

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Tabla de posiciones y contexto actual

Tras este enfrentamiento, la tabla de posiciones coloca a México y a Corea del Sur en la cima del grupo con tres unidades cada uno, tras sus victorias en la primera jornada. Por el contrario, la República Checa y Sudáfrica, que ya han disputado dos encuentros, se quedan estancadas en el fondo con apenas un punto. Esta diferencia es fundamental: mientras los europeos y los africanos ven reducidas sus posibilidades de alcanzar el liderato, México afronta su compromiso de hoy contra los surcoreanos con un margen de maniobra mucho más cómodo.

Impacto táctico y psicológicoEl impacto táctico y psicológico del resultado de hoy no es menor. Al no haber un ganador entre Chequia y Sudáfrica, se ha evitado que alguno de ellos lograra sumar cuatro puntos, lo que habría apretado la tabla y obligado a México a no perder bajo ninguna circunstancia en los partidos restantes. Ahora, la Selección Mexicana puede encarar el duelo directo ante Corea del Sur con la tranquilidad de que, incluso en un escenario de reparto de puntos, mantendría el control de su pase a la siguiente ronda.

Conclusión

En conclusión, el panorama es óptimo. El equipo mexicano no solo parte con la ventaja de haber iniciado con el pie derecho, sino que ahora cuenta con una red de seguridad matemática. El próximo objetivo está claro: buscar la victoria ante Corea del Sur para asegurar el liderato del sector y comenzar a preparar los dieciseisavos de final con la jerarquía que exige jugar en casa.

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