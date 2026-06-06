La convocatoria de Neymar Jr. con la Selección de Brasil pende de un hilo; pese a que Carlo Ancelotti le dio su completo apoyo al declarar que se mantendrá en la convocatoria, lo cierto es que quedó fuera antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, debido a la lesión muscular de grado II que sufrió en la región del gemelo.

El exjugador del Barcelona quedó fuera de la convocatoria de Brasil para enfrentar a Egipto este sábado 6 de junio en Ohio, Estados Unidos, en lo que será el último partido de la verdeamarela antes de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que este viernes sumó a un nuevo lesionado: una de las figuras de una potencia mundial.

Neymar FUERA de la convocatoria antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: las razones de Ancelotti|Confederação Brasileira de Futebol﻿

El ultimátum de Ancelotti a Neymar

Previo al duelo contra Egipto, el entrenador italiano mencionó que Neymar Jr. será sometido a una resonancia magnética el lunes 8 de junio, con el objetivo de determinar si ya se puede reintegrar a los entrenamientos de grupo la próxima semana, días antes del debut de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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“Creo que la situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual. Mañana [lunes] será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana”, mencionó el seleccionador de Brasil en conferencia de prensa.

Brasil debutará en la justa veraniega el sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, duelo en el que posiblemente Neymar Jr. no podrá estar.

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