México vs Sudáfrica: ¿Puede cancelarse en caso de tormenta?

Faltan pocos días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que contará con el encuentro en donde el país anfitrión, México se estará midiendo ante Sudáfrica. Sin embargo, en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) entregó un anunció que puede involucrar el primer compromiso del certamen.

A través de su cuenta oficial de X, la entidad anteriormente mencionada agregó que dentro de las próximas 24 a 48 horas se van a estar formando ciclones tropicales en el océano Pacífico, una situación que impacta en la aparición de lluvias en diferentes localidades del territorio nacional.

Por tal motivo, la ceremonia de inauguración tendría repercusiones climáticas debido a la aparición de dos ciclones que estarían en el océano Pacífico. Las incidencias en el estado del tiempo se pudieron percibir desde el pasado sábado 6 de junio y podrían concluir el 11 de junio, fecha en la que iniciará la anhelada contienda internacional.

En los mapas la actualización del acumulado de #Lluvias que se pronostica para hoy, y los siguientes 3 días en nuestro país. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de tu localidad mientras continúan las #CondicionesMeteorológicasAdversas pic.twitter.com/MiZYk0BgYj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

¿Qué puede ocurrir si hay una tormenta eléctrica?

La FIFA, entidad responsable del torneo sostiene que en caso de tormenta eléctrica el partido no se dispute hasta el cese de la misma.

Dicho asunto se puso en evidencia durante el desarrollo de los partidos correspondientes al Mundial de Clubes 2025, evento que contó con la participación de Monterrey y Pachuca.

Adicionalmente, las medidas de seguridad se vinculan con la modificación en el horario de inicio del partido, la suspensión del mismo y por supuesto la evacuación de todos los asistentes al recinto deportivo.

TE PUEDE INTERESAR:



TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En las últimas semanas, TV Azteca le confirmó a su audiencia que estará llevando a las pantalla de los hogares de las familias mexicanas la transmisión EN VIVO Y GRATIS de 32 partidos que integran el cronograma de cotejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Desde el inicio del certamen, los hinchas podrán ser testigos de una nueva participación del equipo nacional en compañía de otros enfrentamientos representativos.

