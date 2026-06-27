El dúo que Javier Aguirre podría implementar en 16avos de final y que ilusiona a la afición mexicana

La Selección de México completó una primera etapa impecable dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras asegurar el liderato invicto en el Grupo A. El director técnico Javier Aguirre ya piensa en la alineación titular que presentará durante la inminente ronda de dieciseisavos de final del torneo aunque aún el combinado nacional no tiene definido su rival para el cruce de eliminación directa.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

El entrenador del conjunto local ya piensa en el próximo duelo y contempla la inclusión simultánea de los futbolistas Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo desde el primer minuto de juego. Con esta propuesta táctica, dotaría al equipo de una mayor dosis de fluidez asociativa para romper los bloques defensivos de futuros oponentes como Ecuador o Escocia, ambos países con defensas cerradas y bien ordenadas. De esta manera, Aguirre buscará imponer condiciones en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La complementariedad que pueden ofrecer estas dos piezas en la circulación de la pelota sería fundamental en el intento de la Selección Mexicana de romper barreras defensivas. Gilberto Mora representa la frescura y la verticalidad en los últimos metros de la cancha gracias a su gran despliegue individual con el Club Tijuana.

Por su parte, Álvaro Fidalgo aporta el equilibrio posicional y la pausa necesaria para clarificar las salidas desde el fondo del terreno, el volante de contención Erik Lira completaría este triángulo medular para asumir las tareas estrictas de recuperación y cobertura en la zona baja. Las estadísticas recopiladas en la fase regular justifican la confianza del cuerpo técnico en esta sociedad que combina juventud y experiencia europea.

De esta manera, el once que piensa Aguirre para los 16vos quedaría parado así:

