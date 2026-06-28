México vs Ecuador: la única vez que ambos equipos se enfrentaron en una Copa del Mundo y cómo salió
México y Ecuador volverán a verse en un Mundial después de 24 años. El único antecedente terminó con remontada del combinado azteca
México volverá a encontrarse con Ecuador en una Copa del Mundo y el antecedente trae un recuerdo favorable para el equipo de Javier Aguirre. Aunque ambas selecciones se han enfrentado en distintas competencias y partidos amistosos, solo una vez lo hicieron dentro de un Mundial.
Ese partido se jugó el 9 de junio de 2002, durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón. México y Ecuador compartían el Grupo G, junto a Italia y Croacia, en una zona que terminó con el combinado azteca como líder.
Cómo salió México vs Ecuador en el Mundial 2002
El único antecedente mundialista entre México y Ecuador terminó con victoria mexicana por 2-1 en el Estadio de Miyagi, en Japón.
Ecuador pegó primero con gol de Agustín Delgado apenas al minuto 5. El delantero aprovechó una llegada temprana para poner en ventaja a la selección sudamericana y complicar el inicio del partido para el equipo mexicano.
Sin embargo, México reaccionó antes del descanso. Jared Borgetti marcó el empate al minuto 28 y volvió a meter al seleccionado nacional en el partido. Ya en el segundo tiempo, Gerardo Torrado hizo el 2-1 al minuto 57, con un zurdazo que terminó siendo definitivo.
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Aquel triunfo fue uno de los resultados más importantes de México en la fase de grupos del Mundial 2002, ya que le permitió llegar a la última jornada con una posición favorable para avanzar de ronda.
Javier Aguirre también estaba en el banquillo de México
Uno de los datos más llamativos de aquel antecedente es el nombre del entrenador. En el Mundial 2002, México era dirigido por el “Vasco” Aguirre, quien tomó a la Selección Mexicana después de una eliminatoria complicada y terminó llevando al equipo a octavos de final.
Con Aguirre en el banquillo, el combinado azteca venció a Croacia, derrotó a Ecuador y empató contra Italia. México cerró la fase de grupos con 7 puntos, como primer lugar del Grupo G, por encima de la selección italiana.
Ecuador, en cambio, quedó eliminado en la primera ronda, aunque logró cerrar su participación con una victoria ante Croacia. Aun así, el cruce directo contra México terminó siendo uno de los partidos que marcaron su salida temprana de aquella Copa del Mundo.
México vs Ecuador en la mejor televisora: TV Azteca Deportes
México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final. ¿Dónde verlo? En la mejor televisora del país por Azteca 7, transmisión que iniciará a las 18:30 horas, tiempo centro de México. El gran Christian Martinoli liderará la cobertura junto a los comentaristas Luis García y Jorge Campos.