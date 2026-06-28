México aparece entre las 10 mejores selecciones del Mundial 2026: el ranking que sorprende

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta ya con sus primeros clasificados para los dieciseisavos de final. México se encuentra en la lista tras cerrar la Fase de Grupos con tres triunfos; 2 a 0 ante Sudáfrica, 1 a 0 ante Corea del Sur y 3 a 0 ante Chequia. Logrando dejar su arco en cero en toda la Fase de Grupos.

El gran papel del equipo de Javier Aguirre logró romper el récord institucional en ganar sus duelos de la Fase de Grupos en una Copa Mundial de la FIFA™. Sin embargo, lo sorprendente es que la Selección Mexicana logró colocarse en un ranking en donde se destacan las 10 mejores selecciones del certamen.

Crédito: Mexsport

México se une a exclusiva lista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a la base de datos de Statiskicks, México se encuentra entre las 10 mejores selecciones dentro del índice de calidad defensiva y ofensiva de todos los equipos de la justa mundialista. Encontrándose en la octava posición para superar a selecciones como Bélgica y Colombia.

Según nuestro Power Index (considera xG a favor, en contra, y momentum), México fue la 8va mejor selección del mundial en fase de grupos. Sin embargo, tiene una de las rutas más difíciles para llegar a octavos. pic.twitter.com/Y9LRpdGNBl — Statiskicks (@statiskicks) June 28, 2026

El ranking toma en cuenta goles esperados (xG), goles esperados en contra y momentum. Siendo la Selección de Francia la que encabeza el ranking con 10 puntos, seguido de Argentina con 9.70 y España con 9.50. Mientras tanto, la Selección Mexicana obtuvo un puntaje de 8.20.

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La carta fuerte de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Javier Aguirre dejó una buena presentación en la Fase de Grupos. El cuadro mexicano logró cumplir con una tarea importante: consolidar su eficiencia defensiva. Tomando en cuenta los datos de Statiskicks, México es uno de los equipos que mejor se defendieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México registra en el certamen con volumen de llegadas rivales (1.9), y baja probabilidad de gol en promedio por cada remate rival (0.69). Contando con una eficacia defensiva a la par de otras selecciones como Países Bajos, Japón, República Democrática del Congo y Argentina.

México fue uno de los mejor equipos, defensivamente hablando, en fase de grupos junto con España, Argentina, Holanda, Japón, entre otros.



Poco volumen de llegadas rivales, y baja probabilidad de gol en promedio por cada remate rival.



Sin duda la carta fuerte de la selección… pic.twitter.com/9Mz7BNF3jX — Statiskicks (@statiskicks) June 28, 2026

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