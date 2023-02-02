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México vence a Dominicana en su debut en la Serie del Caribe

Los Cañeros de Los Mochis, que representan a México, sorprendieron a los Tigres del Licey para iniciar con triunfo su participación en la Serie del Caribe 2023.

Serie del Caribe México República Dominicana
|Serie del Caribe

Escrito por: Rubén Ramos

Los Cañeros de los Mochis que representan a México, iniciaron con el pie derecho su participación en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela, luego de remontar y sorprender 5-4 a los Tigres del Licey de República Dominicana, uno de los grandes favoritos del torneo, en el Estadio de la Rinconada de la capital Caracas.

Respondieron oportunamente los bates mexicanos pese al dominio dominicano las primeras 7 entradas del encuentro. Licey, máximos monarcas de la llamada “Serie Mundial del Caribe”, se puso al frente 2-0 ante el lanzador Braulio Torres-Pérez (lanzó 5 entradas, 4 carreras, 3 limpias) desde el segundo inning. Robinson Canó bateó para doble matanza pero trajo a la registradora a Bonifacio con la tercera rayita, justamente en el tercer inning.

Pero los Cañeros dieron señales de vida en la cuarta entrada con doblete de Justin Dean para traer a Cardona (se fue de 5-3) romper la blanqueada de Raúl Valdés. Los Tigres aumentaron la ventaja 4-1 en el sexto rollo en los pies de Yamaico Navarro.

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México mostró capacidad de reacción

Por los dirigidos por José Moreno se negaron a morir. Reynaldo Rodríguez conectó jonrón solitario en el séptimo inning para acercar las acciones 4-2, y en el octavo, México dio el golpe de autoridad, gracias al doblete de dos anotaciones de Irving López, refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo, contra el relevo Fernando Abad (cargó con la derrota), para traer al plato a Roberto Valenzuela y Reynaldo Rodríguez (se fue de 4-2 con el cuadrangular, 2 carreras anotadas y 2 producidas) con las carreras del triunfo.

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Después, el bullpen cañero hizo la labor con ceros de César Vargas, Rafael Córdova (el lanzador ganador), Samuel Zazueta y el cerrador Jake Sánchez. Gran inicio para México y los Cañeros de los Mochis en la Serie del Caribe 2023, mañana enfrentan a  los WildCats KJ74 de Curazao en el mismo inmueble de la Rinconada.

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