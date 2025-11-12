deportes
México vs Argentina: Fecha y horario de los 16vos de Final del Mundial Sub-17

En una forma milagrosa la Selección Mexicana Sub-17 pudo avanzar a los 16vos Mundial Sub-17 Qatar 2025 y este viernes 14 de noviembre enfrentará a Argentina

MEXSPORT
En una forma milagrosa la Selección Mexicana Sub-17 pudo avanzar a los 16vos Mundial Sub-17 Qatar 2025 y este viernes 14 de noviembre se enfrentará a su similar de Argentina a partir de las 8:45 A.M. tiempo del centro de México.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

Luego de una fase de grupos llena de altibajos, el equipo dirigido por Carlos Cariño consiguió su boleto como uno de los mejores terceros lugares, gracias a la regla del Fair Play: una tarjeta amarilla menos que Arabia Saudita fue suficiente para clasificar.

El conjunto Azteca compartió el Grupo F junto a Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil. Con una victoria y dos derrotas, México sumó tres puntos, pero su disciplina en el campo le permitió mantenerse con vida en el Mundial.

¿Cómo llega Argentina a los 16vos para enfrentar a México?

Por su parte, Argentina llega como líder del Grupo D, donde mostró un dominio absoluto. Con tres victorias consecutivas ante Bélgica, Túnez y Fiyi, la albiceleste sumó nueve puntos, anotó 11 goles y solo recibió dos. El equipo sudamericano se perfila como uno de los contendientes más sólidos del certamen para llevarse el título.

Este enfrentamiento revive viejas rivalidades entre ambas selecciones juveniles. La más reciente en el Mundial Sub-20 Chile 2025, Argentina eliminó a México en los cuartos de final por marcador de 2-0, lo que añade un ingrediente especial a este nuevo capítulo.

¿Dónde seguir el partido en vivo México vs Argentina?

A través del sitio de Azteca Deportes podrán seguir en VIVO la cobertura completa del partido. El duelo entre los conjuntos del continente americano se llevará a cabo en Aspire Zone, Doha, Qatar.

¿Cuáles serán las claves del partido entre México vs Argentina?

  • México deberá mejorar su contundencia ofensiva y mantener la disciplina táctica que le permitió avanzar.
  • Argentina buscará imponer su ritmo desde el inicio, aprovechando su poderío ofensivo y solidez defensiva.
  • La batalla en medio campo será crucial para definir el rumbo del encuentro.
