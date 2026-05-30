México vs Australia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistosos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Australia en el penúltimo duelo de preparación de este ciclo, un choque definitivo donde varios futbolistas se jugarán su última oportunidad de subirse a la lista final de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Raúl Jiménez: “Después de ser campeones, celebraremos”

Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de este vibrante encuentro completamente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca, por el canal Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. La transmisión arrancará en punto de las 19:50:00 horas (Tiempo del Centro de México) con el inconfundible estilo del equipo de narradores liderado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Saiz.

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El conjunto de Javier Aguirre, con rostro europeo

Ubicada en la posición número 15 del ranking mundial, la escuadra mexicana fue una de las primeras en iniciar su preparación formal tras imponerse cómodamente a Ghana por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el pasado fin de semana. En aquel encuentro, Javier "El Vasco" Aguirre mandó a la cancha un once inicial compuesto en su totalidad por elementos de la Liga MX. Sin embargo, para este choque ante los oceánicos, los futbolistas que militan en Europa se han ido incorporando gradualmente a los entrenamientos, por lo que el equipo nacional debería presentar una imagen muy distinta y con mayor peso jerárquico.

Independientemente de los nombres que elija el estratega, el funcionamiento colectivo sigue entregando resultados. México permanece invicto en lo que va de 2026 con una sólida marca de cuatro victorias y dos empates (4-2-0), permitiendo apenas un gol en dicho periodo, muestra del orden defensivo implantado por el cuerpo técnico.

¿Cómo llega Australia para este encuentro ante México?

Por su parte, los "Socceroos" llegan a territorio estadounidense con la necesidad de disipar serias dudas. Sus últimas visitas al continente americano resultaron decepcionantes al encajar dolorosas derrotas ante rivales sudamericanos en noviembre: 0-1 contra Venezuela y 0-3 ante Colombia. Aunque el conjunto dirigido por Tony Popovic logró despedirse de su afición en marzo con triunfos balsámicos ante Camerún (1-0) y Curazao (5-1), la caída por 2-1 frente a Estados Unidos el pasado octubre revivió los cuestionamientos sobre su capacidad para competir ante selecciones de mayor jerarquía.

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Al ser este su último examen antes de entregar la nómina definitiva para la justa mundialista, Popovic podría aprovechar los 90 minutos para realizar múltiples pruebas tácticas antes de encarar una fase de grupos que luce sumamente complicada en el torneo oficial.

