VIDEO: así se escuchó en la prensa extranjera la narración de los 3 goles del México vs Chequia

México volvió a encender el Estadio CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana derrotó 3-0 a Chequia, cerró la Fase de Grupos con puntaje perfecto y confirmó su clasificación a los Dieciseisavos de Final como líder del Grupo A. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención después del partido fue cómo se escucharon los goles del combinado azteca en la prensa extranjera.

En redes sociales comenzaron a circular videos con las narraciones internacionales de los tres tantos de México. Las voces de los relatores reflejaron el impacto que generó el equipo de Javier Aguirre, que no solo ganó sus tres partidos, sino que además terminó la primera ronda sin recibir goles.

Así narró la prensa extranjera los goles de México vs Chequia

El primer golpe de México llegó en el segundo tiempo, cuando Mateo Chávez apareció para abrir el marcador y romper la resistencia de Chequia. El tanto liberó al equipo de Javier Aguirre, que hasta ese momento había encontrado dificultades para transformar su dominio en ventaja. Los narradores resaltaron el gran ambiente que se vivió en el Estadio CDMX tras el primer gol mexicano en el partido.

Pocos minutos después apareció Julián Quiñones para marcar el segundo gol de México. La jugada terminó de encaminar el triunfo del combinado azteca y dejó a Chequia contra las cuerdas, obligada a reaccionar en un partido donde no logró generar demasiado peligro. Según la narración extranjera, hicieron hincapié en el delantero mexicano quien consiguió su segundo gol en la competición.

El cierre de la goleada llegó con Álvaro Fidalgo, quien firmó el 3-0 en tiempo agregado con una definición que desató otra reacción fuerte en las transmisiones extranjeras. Su gol selló una noche perfecta para México, que terminó la primera ronda con tres victorias, nueve puntos y sin recibir goles. Además, el tanto tuvo un valor simbólico porque completó una actuación que reforzó la ilusión de la Selección Mexicana de cara a los Dieciseisavos de Final.

México cerró una Fase de Grupos perfecta

La Selección Mexicana tuvo su mejor participación en una Fase de Grupos en la historia de los Mundiales. Culminó la primera ronda con nueve puntos de nueve posibles, sumando tres victorias, seis goles marcados y ningún tanto recibido. Ahora buscará el objetivo principal: superar el cuarto partido.

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Por otro lado, Chequia llegó al encuentro con la necesidad de llevarse los tres puntos para tener posibilidades en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, los europeos no pudieron doblegar al equipo de Aguirre, que se mostró muy sólido en suelo mexicano.

|Mexsport

Los goles de México vs Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los goles de la Selección Mexicana ante Chequia fueron convertidos por:



Mateo Chávez

Julián Quiñones

Álvaro Fidalgo

Cuándo vuelve a jugar México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México volverá a jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el martes 30 de junio, cuando dispute su partido de Dieciseisavos de Final. El combinado azteca avanzó como líder del Grupo A después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, por lo que ahora espera rival para comenzar la fase de eliminación directa.

Si bien es cierto que Escocia podría ocupar este lugar, el rival de México todavía no está definido, ya que saldrá de una de las selecciones que clasifiquen como mejores terceras de los grupos C, E, F, H o I. El partido será clave para el equipo de Javier Aguirre, que llega a esta instancia con paso perfecto y sin haber recibido goles en la Fase de Grupos.