El espectacular análisis del Doctor García sobre el México vs Chequia: “Este es el mejor hombre del equipo”
Muchos quedaron sorprendidos tras ver la figura que marcó Luis García en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ le está sonriendo a México, que le ganó 3-0 a Chequia con autoridad. El equipo de Javier Aguirre avanzó como líder de su grupo por cuarta vez en su historia. Tras la victoria contra los europeos, el Doctor García habló al respecto e indicó quién es “el mejor hombre del equipo”.
El Doctor García, comentarista de TV Azteca, destacó a un futbolista por encima del resto. Incluso también lo elogió por sobre Memo Ochoa, quien recibió una ovación increíble al ingresar al campo de juego. Para la estrella de nuestra señal, Roberto el “Piojo” Alvarado fue el mejor futbolista de México durante el encuentro contra Chequia.
Por esto el Doctor García destacó a Alvarado como el mejor jugador de México
“Alvarado, el mejor hombre del equipo. Hasta Mora, cuando estaban siendo sorprendidos, lo miró para comenzar a juntarse y resolver el partido. Alvarado se volvió un socio fantástico y dejaron de tirar pelotazos y se pusieron a jugar todo a través de Alvarado”, comenzó diciendo el Doctor.
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Siguiendo con el análisis, García agregó: “. Este le dio un pase perfecto a Santiago Gimenez y luego a Álvaro Fidalgo. Lo de Alvarado, coincido totalmente, fantástico lo de Alvarado hoy”.
Los detalles de Roberto Alvarado
- Club: Chivas de Guadalajara
- Valor de mercado: 7.5 millones de euros
- Edad: 27 años
- Posición: extremo derecho
El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México 3-0 Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)
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