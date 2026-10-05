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México vs Chile: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de octubre de 2026 por TV Azteca

México se mide a su preocupante rival Chile en el tercer partido de la Fecha FIFA de octubre 2026, síguelo EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas de TV Azteca

Por: Eduardo Camarena

¡Llegó la hora! México se mide vs Chile, en el cuarto duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre de 2026 tras empatar perder ante Estados Unidos por goleada y medirse a su similar de Perú y Colombia. Será el cuarto compromiso de Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Azteca. ¡Síguelo EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS, a través de Azteca 7!

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