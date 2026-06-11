¡INCREÍBLE! César Montes ve la tarjeta roja y México se queda con 10 jugadores
Cuando parecía que México tenía el partido controlado, César Montes recibió la tarjeta roja y dejó al Tricolor con un hombre menos. Una decisión que podría cambiar el rumbo del encuentro ante Sudáfrica.
El defensor mexicano vio la tarjeta roja y tuvo que abandonar el terreno de juego en un momento crucial del partido entre México y Sudáfrica. La decisión arbitral provocó reacciones inmediatas y obliga al Tricolor a reorganizarse para mantener la ventaja.