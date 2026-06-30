México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 30 de junio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador online
México se mide vs Ecuador con la encomienda de buscar un triunfo que les permita ganar una eliminatoria en una Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 40 años. ¡Síguelo en vivo y gratis en Azteca Deportes!
No hay mañana. México se mide vs Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, en el que buscará un triunfo que los catapulte a los octavos de final y, de paso, les permita ganar su primera eliminatoria en Copas del Mundo desde México 86. El rival no es nada sencillo, ya que presentará a la mejor selección de su historia, con la mitad de sus jugadores en el futbol europeo.
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El partido será Moisés Caicedo vs Gilberto Mora, William Pacho vs Raúl Jiménez. ¡Síguelo EN VIVO y GRATIS,a través de Azteca Deportes!