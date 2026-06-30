México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 30 de junio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador online

No hay mañana. México se mide vs Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, en el que buscará un triunfo que los catapulte a los octavos de final y, de paso, les permita ganar su primera eliminatoria en Copas del Mundo desde México 86. El rival no es nada sencillo, ya que presentará a la mejor selección de su historia, con la mitad de sus jugadores en el futbol europeo.

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El partido será Moisés Caicedo vs Gilberto Mora, William Pacho vs Raúl Jiménez. ¡Síguelo EN VIVO y GRATIS,a través de Azteca Deportes!