México vs El Salvador en vivo por TV Azteca | Copa Oro 2021

Gerardo “el Tata” Martino tiene uno de los partidos con más presión al frente del combinado de México. La Selección Azteca se juega el primer lugar del Grupo A ante El Salvador, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

Estadísticas México vs El Salvador Copa Oro



¿Cuándo y dónde juega México vs El Salvador?

Este domingo 18 de julio la Selección Mexicana se medirá ante la Selecta en el Cotton Bowl, de Dallas, Texas. Es el mismo recinto donde el tricolor venció a Guatemala el pasado miércoles. Mientras que El Salvador saldrá del Estadio Toyota de Texas, pues sus dos primeros encuentros fueron ahí.

¿A qué hora se juega el México vs El Salvador en la Copa Oro?

El esperado encuentro inicia en punto de las 9:00 PM, pero podrás acompañarnos por todas las plataformas de Azteca Deportes a las 8:45 PM.

¿Dónde ver el partido entre México vs El Salvador?

El último partido de la fase de grupos para los representantes de nuestro país lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

México vs El Salvador

Tras un empate y una victoria el combinado de nuestro país suma cuatro puntos, primero igualaron sin goles contra Trinidad y Tobago; mientras que su primera victoria la consiguieron ante Guatemala por goleada con doblete de Rogelio Funes Mori.

Por su parte, la selecta ha conseguido dos victorias para tener seis puntos y ser líderes del sector. Primero derrotaron a los centroamericanos 2-0, y después a los caribeños por el mismo marcador.

El Salvador nunca le ha ganado a los nuestros en la Copa Oro, se han enfrentado en tres ocasiones y las tres han sido triunfos para los mexicanos, por lo que buscará llevarse los tres puntos por primera vez.

¿Qué canal transmitirá el partido de la Copa Oro 2021?

La transmisión del partido la podrás seguir desde las 8:45 PM (tiempo del centro de México) por la pantalla de Azteca 7, con los Deus de la narración: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Omar Villareal.

