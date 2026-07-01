Prensa de Inglaterra enciende alertas por el duelo ante México: “Será otra historia”

El cuadro de los octavos de final aún no están confeccionados en su totalidad, pero ya se generó un cruce que genera enorme expectativa. México, uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se medirá ante Inglaterra. La expectativa es muy grande en ambos continentes, pero la prensa del país europeo mira con preocupación el desafío y entiende que deberá elevar el rendimiento mostrado ante Congo si pretende seguir con vida en la competencia.

Qué dice la prensa de Inglaterra en la previa del juego ante México

Uno de los análisis más severos llegó proveniente de The Guardian. Dicho medio señaló que el equipo evitó un "desastre" tras ser superado durante gran parte del encuentro en los 16avos. El diario fue contundente sobre lo que espera en la siguiente ronda: "Tendrán que ser mucho mejores en Ciudad de México". Además, advirtió que "México será otra historia", reconociendo que jugar en el Estadio Azteca, ante una afición impulsada y bajo las condiciones de altitud, será un desafío muy distinto al vivido frente al conjunto congoleño.

Sin embargo, no fue el único. BBC, si bien rescató el carácter del seleccionado para remontar el resultado, la prestigiosa cadena destacó que "el funcionamiento colectivo volvió a dejar interrogantes, especialmente en la zona defensiva y en la generación de juego".

A su vez, Daily Mail, The Telegraph y The Mirror siguieron por la línea de la preocupación. Estos medios centraron su cobertura en la figura de Harry Kane, quien fue el héroe al marcar los dos goles de la victoria. No obstante, coincidieron en que "depender nuevamente de su capitán podría resultar peligroso en la siguiente ronda".

México pasó la barrera y logró llegar al quinto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras cuatro décadas de ausencia, el conjunto mexicano logró de una vez por todas llegar al quinto partido. La última vez había sido también en México, en el Mundial de 1986. Sin embargo en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 el combinado nacional estuvo muy cerca, llegando a octavos de final. En 2002, también bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, México tuvo una gran actuación en la fase de grupos, logrando terminar en la primera posición del Grupo G, pero una vez en octavos de final, cayó sorprendentemente ante Estados Unidos por 2-0.

Nuevamente con Javier Aguirre al mando en Sudáfrica 2010, México integró el Grupo A y avanzó a la siguiente fase como segundo de su sector, empatado en puntos con el anfitrión. Una vez en octavos de final, el equipo mexicano se enfrentó a Argentina, sufriendo una derrota por 3-1 que sentenció su eliminación. En 2026, un país entero sueña con cambiar la historia.

