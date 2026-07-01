Cuánto vale la plantilla de Inglaterra y cuánto la de México: la diferencia de precios

A pocos días del duelo de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una de las comparaciones que más llama la atención entre Inglaterra y la Selección Mexicana tiene que ver con el valor de sus plantillas.

De acuerdo con datos especializados de Transfermarkt, la selección inglesa cuenta con una plantilla valuada en 1.36 mil millones de euros, convirtiéndose en una de las más caras de todo el torneo. Del otro lado aparece México, cuyo plantel tiene un valor total de 191.85 millones de euros. La diferencia entre ambas selecciones supera los 1,168 millones de euros, una cifra que refleja el peso económico de algunos de los futbolistas más importantes del futbol europeo.

Inglaterra es el equipo más valioso del Mundial 2026|Crédito: @England / X

Los jugadores más valiosos de Inglaterra

Gran parte del valor de Inglaterra se explica por la presencia de figuras que militan en algunos de los clubes más poderosos del mundo. Entre los futbolistas con mayor cotización destacan:



Jude Bellingham: 130 millones de euros

Declan Rice: 120 millones de euros

Bukayo Saka: 110 millones de euros

Morgan Rogers: 90 millones de euros

Elliot Anderson: 75 millones de euros

Además, los ingleses cuentan con jugadores experimentados como Harry Kane, Eberechi Eze, Reece James y Anthony Gordon.

Los futbolistas más valiosos de México

En la Selección Mexicana, el jugador con mayor valor de mercado es Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, con una cotización de 18 millones de euros. Detrás aparecen:



Edson Álvarez: 15 millones de euros

Armando González: 15 millones de euros

Julián Quiñones: 14 millones de euros

Johan Vásquez: 12 millones de euros

Érik Lira: 12 millones de euros

A pesar de la diferencia económica, México ha demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que los valores de mercado no siempre determinan los resultados dentro de la cancha.

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México busca dar la sorpresa ante InglaterraLa Selección Mexicana llega a los Octavos de Final tras terminar líder del Grupo A y eliminar a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final. Por su parte, Inglaterra arribó al torneo como una de las candidatas al título gracias a una generación encabezada por Jude Bellingham y Harry Kane.

Ahora, ambas selecciones se enfrentarán en un duelo que pondrá frente a frente a una de las plantillas más caras del planeta contra un combinado mexicano que sueña con volver a los cuartos de final de una Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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