Cuánto vale la plantilla de Inglaterra y cuánto la de México: la diferencia de precios
Aunque la Selección Mexicana ha tenido una destacada Copa Mundial de la FIFA 2026™, el valor de mercado de Inglaterra muestra una diferencia millonaria que sorprende antes del duelo de Octavos de Final
A pocos días del duelo de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una de las comparaciones que más llama la atención entre Inglaterra y la Selección Mexicana tiene que ver con el valor de sus plantillas.
De acuerdo con datos especializados de Transfermarkt, la selección inglesa cuenta con una plantilla valuada en 1.36 mil millones de euros, convirtiéndose en una de las más caras de todo el torneo. Del otro lado aparece México, cuyo plantel tiene un valor total de 191.85 millones de euros. La diferencia entre ambas selecciones supera los 1,168 millones de euros, una cifra que refleja el peso económico de algunos de los futbolistas más importantes del futbol europeo.
Los jugadores más valiosos de Inglaterra
Gran parte del valor de Inglaterra se explica por la presencia de figuras que militan en algunos de los clubes más poderosos del mundo. Entre los futbolistas con mayor cotización destacan:
- Jude Bellingham: 130 millones de euros
- Declan Rice: 120 millones de euros
- Bukayo Saka: 110 millones de euros
- Morgan Rogers: 90 millones de euros
- Elliot Anderson: 75 millones de euros
Además, los ingleses cuentan con jugadores experimentados como Harry Kane, Eberechi Eze, Reece James y Anthony Gordon.
Los futbolistas más valiosos de México
En la Selección Mexicana, el jugador con mayor valor de mercado es Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, con una cotización de 18 millones de euros. Detrás aparecen:
- Edson Álvarez: 15 millones de euros
- Armando González: 15 millones de euros
- Julián Quiñones: 14 millones de euros
- Johan Vásquez: 12 millones de euros
- Érik Lira: 12 millones de euros
A pesar de la diferencia económica, México ha demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que los valores de mercado no siempre determinan los resultados dentro de la cancha.
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México busca dar la sorpresa ante InglaterraLa Selección Mexicana llega a los Octavos de Final tras terminar líder del Grupo A y eliminar a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final. Por su parte, Inglaterra arribó al torneo como una de las candidatas al título gracias a una generación encabezada por Jude Bellingham y Harry Kane.
Ahora, ambas selecciones se enfrentarán en un duelo que pondrá frente a frente a una de las plantillas más caras del planeta contra un combinado mexicano que sueña con volver a los cuartos de final de una Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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