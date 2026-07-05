Dónde y en qué estadio juega México vs Inglaterra por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive una de sus jornadas más esperadas con el desarrollo del cuadro principal de eliminación directa. Las selecciones de México e Inglaterra se enfrentan hoy domingo 5 de julio en el duelo correspondiente a la fase de los octavos de final, el mismo se llevará a cabo en el mítico Estadio Ciudad de México.

El Estadio Ciudad de México será la sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.|Credito: Estadio Banorte / X

El encuentro definitivo de esta tarde se disputará sobre el césped del Estadio Ciudad de México, instalación conocida históricamente por los aficionados locales como el Estadio Azteca. El inmueble se ubica formalmente en la zona sur de la capital, específicamente dentro de la alcaldía Coyoacán. Este coloso del fútbol mundial posee una capacidad reglamentaria para recibir a más de ochenta y tres mil espectadores en sus diferentes niveles de tribunas.

Las autoridades de la FIFA eligieron esta sede debido a su infraestructura interna y a su experiencia acumulada en las finales de las ediciones de 1970 y 1986. El Coloso de Santa Úrsula es uno de los estadios más emblemáticos del mundo y hoy vivirá una noche histórica siendo sede del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Luego de pasar la histórica barrera del 'quinto partido', México busca continuar haciendo grande su historia y asegurarse en casa el boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por su parte, el combinado dirigido por Thomas Tuchel arribó a los octavos de final luego de dar vuelta un complicado partido ante la República Democrática del Congo, con la aparición de su gran figura Harry Kane. Con todos estos condimentos, se espera que el duelo de hoy quede en la historia grande de los mundiales.