México Sub-20, ante Marruecos: ¿Qué necesita el conjunto azteca para avanzar a octavos en Chile 2025?

La Selección Mexicana Sub-20 se juega el todo por el todo este sábado 4 de octubre cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo corresponde a la tercera y última jornada del Grupo C en el Mundial Sub-20 Chile 2025, y definirá si el conjunto Azteca avanza a los octavos de final o se despide prematuramente del torneo.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

También te puede interesar:



Hasta ahora, el equipo dirigido por Eduardo Arce suma dos puntos, producto de empates ante Brasil y España (ambos 2-2). Marruecos, por su parte, lidera el grupo con seis unidades tras vencer a los mismos rivales, y ya tiene asegurado su pase como primer lugar.

¿Qué necesita México para clasificar?

Si México gana : Llegaría a cinco puntos y avanzaría como segundo lugar del grupo, sin depender de ningún otro resultado.

: Llegaría a cinco puntos y avanzaría como segundo lugar del grupo, sin depender de ningún otro resultado. Si México empata : Terminaría con tres puntos y dependería de que Brasil y España también empaten , lo que lo dejaría como segundo por sumar más puntos. Si hay un ganador en ese duelo, México tendría que esperar resultados en otros grupos para clasificar como uno de los cuatro mejores terceros lugares. Después de los resultados de ayer del Grupo A, México superara a Chile y Egipto por mejor diferencia de goles y de haber anotado más, solo tendría que esperar el resultado del partido entre Cuba y Australia, que se juega hoy a las 17:00 horas, donde una victoria de los caribeños dejaría a México fuera y una goleada de Australia de más de cinco goles también dejará a los mexicanos fuera.

: Terminaría con tres puntos y dependería de que , lo que lo dejaría como segundo por sumar más puntos. Si hay un ganador en ese duelo, México tendría que esperar resultados en otros grupos para clasificar como uno de los cuatro mejores terceros lugares. Después de los resultados de ayer del Grupo A, México superara a Chile y Egipto por mejor diferencia de goles y de haber anotado más, solo tendría que esperar el resultado del partido entre Cuba y Australia, que se juega hoy a las 17:00 horas, donde una victoria de los caribeños dejaría a México fuera y una goleada de Australia de más de cinco goles también dejará a los mexicanos fuera. Si México pierde: Quedaría con dos puntos y prácticamente quedaría eliminado.

La Selección Mexicana ha mostrado carácter y talento, con Gilberto Mora como figura emergente tras marcar dobletes en ambos partidos. Sin embargo, la falta de contundencia en momentos clave ha impedido sumar de a tres. Marruecos, ya clasificado, podría presentar un cuadro alternativo, lo que abre una ventana de oportunidad para México.

La fórmula es clara: ganar o sufrir con la calculadora. México tiene en sus manos el pase, pero necesita dar el golpe definitivo ante un rival que ha dominado el grupo.

