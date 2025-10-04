México vs Marruecos: ¿A qué hora juega la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

Este sábado 4 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a Marruecos en un duelo decisivo por la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y dará inicio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles han sido los resultados de México en los dos primeros encuentros en el Mundial Sub-20?

El equipo dirigido por Eduardo Arce llega con dos empates en la fase de grupos: 2-2 ante Brasil y 2-2 frente a España. Con dos puntos en el Grupo C, el conjunto Azteca necesita una victoria para asegurar su pase directo a la siguiente ronda. Un empate lo dejaría a la espera de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

La gran figura del conjunto mexicano ha sido Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien marcó un doblete ante España y fue elegido el mejor jugador del partido. Con apenas 16 años, Mora se ha convertido en la sensación del torneo y en el motor ofensivo de la Selección Mexicana. “Voy a dar todo lo que esté en mis manos para cumplir mis sueños”, declaró tras su destacada actuación.

Por su parte, Marruecos llega como líder invicto del grupo, con seis puntos tras vencer a España (2-0) y Brasil (2-1). El conjunto africano, dirigido por Mohamed Ouahbi, ha mostrado solidez táctica y talento individual, destacando jugadores como Othmane Maamma y Gessime Yassine, quienes han sido seguidos por visores de clubes europeos.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Marruecos en Mundial Sub_20

Será la primera vez que México y Marruecos se enfrenten en una Copa del Mundo Sub-20 , aunque en torneos juveniles como el Esperanzas de Toulon, el historial favorece a México. Con el liderazgo de Gilberto Mora, el equilibrio de Obed Vargas y el talento de Yael Padilla y Elías Montiel, México buscará hacer historia y avanzar en uno de los grupos más cerrados del certamen.

