Los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil que se jugarán hoy martes 28 de octubre de 2025

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2025 este martes 28 de octubre con cuatro encuentros: Brasil se enfrenta a China, Estados Unidos y Países Bajos se ven las caras, Corea del Norte jugarán ante Marruecos e Italia y Nigeria buscarán su boleto a semifinales.

La Copa Mundial Femenina Sub-17 entra en su fase de los octavos de final, donde 16 selecciones, entre ellas la de México, buscan seguir con vida en el torneo que se disputa en Marruecos. Este día, los cuatro enfrentamientos prometen emociones, talento y sorpresas en el camino hacia la gran final.

Brasil vs China - Mohammed VI Football Academy (Cancha 3)

El primer duelo será entre las selecciones de Brasil y China, dos conjuntos con estilos contrastantes. Las sudamericanas llegan con una ofensiva poderosa, lideradas por la joven estrella Giovanna Waksman, mientras que China ha mostrado solidez defensiva y disciplina táctica. El partido se jugará a las 9:30 horas tiempo del centro de México.

Estados Unidos vs Países Bajos - Mohammed VI Football Academy (Cancha 1)

A la misma hora, Estados Unidos se mide ante Países Bajos, en un choque de alto nivel. Las norteamericanas han sido contundentes en fase de grupos, con una media de cuatro goles por partido, mientras que las europeas buscan redimirse tras dos derrotas, una ante México y otra ante Corea del Norte. Este encuentro se perfila como una de los más disparejos de la jornada.

Corea del Norte vs Marruecos - Mohammed VI Football Academy (Cancha 2)

A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, Corea del Norte enfrentará a Marruecos, el país anfitrión. Las norcoreanas, actuales campeonas del mundo, llegan invictas con un ataque demoledor y con una defensa impenetrable, pero Marruecos ha sorprendido con su juego vertical y con el apoyo de su afición no será sencillo para las asiáticas. Será un duelo de alta tensión en Salé, cerca de Rabat.

Italia vs Nigeria - Stade Prince Moulay Abdallah

Por último, la selección de Italia se enfrentará a Nigeria, en un encuentro que promete velocidad y técnica. Las italianas han mostrado orden y buen manejo del balón, mientras que Nigeria destaca por su potencia física y capacidad de reacción. Este encuentro cerrará la jornada de este día de los octavos de final.

