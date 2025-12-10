Fanki Sports lanza comunicado y reprogramará la venta de boletos para el México vs. Portugal: todos los detalles

La preventa de los boletos para presenciar el México vs. Portugal en el Estadio Azteca (Banorte) se ha reprogramado y esto fue confirmado por Fanki, plataforma encargada de ofrecer las entradas a los aficionados. Desde la mañana de este miércoles 10 de diciembre, la página web mostró fallas técnicas , impidiendo a miles de usuarios adquirir sus boletos y, finalmente, la ventana para su compra no se abrirá hasta nuevo aviso.

El comunicado de Fanki sobre la preventa de los boletos

En sus redes sociales, Fanki lanzó un comunicado donde explica que su sistema de monitoreo “identificó actividad inusual en el tráfico entrante”. Por lo que en línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario , tomaron la decisión preventiva de “no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”. Sin embargo, también hablaron sobre la fecha de reapertura.

Fanki explicó que si bien es uno de los partidos más importantes del año para la Selección Mexicana, su prioridad es “garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos”. Por esta razón, la preventa se reprogramará para asegurar el correcto funcionamiento, proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura.

¿Cuándo se abrirá nuevamente la preventa para el México vs. Portugal?

Luego de agradecer por la paciencia y comprensión de los aficionados, Fanki reveló que mediante sus redes sociales irán publicando los avances sobre el estado actual de la plataforma, además de anunciar los horarios oficiales de la reapertura de la preventa. De momento, no hay una fecha ni horario estimativo y quedará sujeto al anuncio que realizará la plataforma.

La fecha del duelo entre México y Portugal

México y Portugal se enfrentarán en el marco de partido amistoso internacional para conmemorar la reapertura del Estadio Azteca (Banorte). El juego tiene fecha oficial: 28 de marzo de 2026, donde es muy probable que Cristiano Ronaldo juegue por primera vez dentro del territorio mexicano. Esta es una de las razones por las que habrá una gran demanda para los boletos de este importante partido.