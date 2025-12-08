¡NO ES BROMA! Famoso atleta europeo pone a México en la final del Mundial

El tenista Novak Djokovic sorprendió a medios y aficionados al formular una predicción contundente sobre la Copa Mundial FIFA 2026 : según declaraciones difundidas tras el sorteo del torneo, Djokovic dijo que Portugal llegará a la final y que allí se enfrentará a México, con victoria lusa. La frase, reproducida tal cual por cuentas en redes sociales, se ha transformado rápidamente en tema de conversación entre seguidores del fútbol y del tenis.

La declaración incluyó una formulación directa: “I’m going to be blunt about it… Portugal. And they are going to beat Mexico in the final” (traducido es “Voy a ser franco… Portugal. Y van a vencer a México en la final”). Los medios que recogieron la cita la ubicaron en el marco de comentarios más amplios de Djokovic sobre el próximo Mundial, realizados tras la ceremonia del sorteo y en la que diversas estrellas deportivas ofrecieron impresiones sobre los favoritos del certamen.

¿Cuál es la razón por la que Djokovic considera a Portugal y México candidatos a la final del Mundial?

El pronóstico llega en un contexto donde Portugal aparece entre los candidatos por su plantilla y por la experiencia de Cristiano Ronaldo, y México, como país anfitrión parcial del torneo, es visto como uno de los aspirantes con ventaja de localía y apoyo masivo en varias sedes. Analistas y casas de apuestas han ofrecido ya distintos escenarios para 2026; no obstante, las predicciones personales de celebridades suelen servir más para generar debate que como rigurosos pronósticos deportivos.

La repercusión mediática fue alimentada por la rápida circulación de la cita en redes y por cuentas deportivas que la amplificaron con imágenes y clips. Entre los comentarios públicos hubo desde humor y escepticismo hasta debates serios sobre la plantilla de cada selección y las rutas posibles hacia una final hipotética.

Novak Djokovic ha hecho una predicción clara y directa sobre la final del Mundial 2026, la cual sería Portugal venciendo a México; la afirmación circula, pero debe leerse como una opinión personal más que como un análisis técnico.

