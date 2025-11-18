¡ÚLTIMO MOMENTO! Definidas las cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026

El Mundial 2026 comienza a tomar forma y este lunes 17 de noviembre aseguraron su lugar las selecciones de Alemania, Países Bajos y Croacia y aunque aun faltan definir a los calificados directos de la Concacaf y que España y Dinamarca aseguren su boleto, ya sabemos cuales serán los países que serán cabeza de serie para el sorteo del próximo 5 de diciembre.

Las selecciones que serán cabezas de serie en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero en la historia que cuente con 48 selecciones y la primera ronda estará formada por 12 grupos, cada uno con una cabeza de serie que saldrá de uno de los tres anfitriones y de los nueve países mejor ubicados en el ranking FIFA.

Además de México, Estados Unidos y Canadá, el bombo con las cabezas de serie del Mundial 2026 estará conformado por Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Portugal.

Esta será la cuarta vez en la historia que la Selección Mexicana estará colocada entre las selecciones cabezas de serie como ya lo hizo previamente en calidad de anfitrión en 1970 y 1986 y por su ubicación como quinto mejor del mundo en Alemania 2006.

Las cabezas de serie del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Canadá

Alemania

Argentina

Bélgica

Brasil

España

Francia

Países Bajos

Inglaterra

Portugal

Esta estrategia tiene como objetivo evitar que potencias del futbol se enfrenten en la primera ronda y queden eliminadas prematuramente de la Copa del Mundo.

Foto: @fifamedia

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

En su calidad de anfitrión, México tiene asegurado su lugar en el Grupo A, lo que además significa que será el encargado de disputar el partido inaugural; mientras que Canadá partirá del sector B y Estados Unidos lo hará desde el D.

