Otro partido inaugural: cuántos jugadores repiten en México y Sudáfrica del partido de 2010

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa y uno de los datos más llamativos tiene como protagonista a Guillermo 'Memo' Ochoa. El experimentado guardameta forma parte de la convocatoria presentada por Javier Aguirre y será el único jugador que estuvo vinculado al enfrentamiento inaugural entre México y Sudáfrica en 2010 que también estará presente en la próxima cita mundialista.

México y Sudáfrica volverán a encontrarse para abrir una Copa Mundial de la FIFA™ 16 años después de aquel empate 1-1 en Johannesburgo. Sin embargo, el paso del tiempo renovó por completo a ambos equipos. De todos los futbolistas que integraron las convocatorias de las dos selecciones en 2010, solamente 'Memo' Ochoa está presente en la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De todos los jugadores que integraron las convocatorias de México y Sudáfrica en 2010, únicamente Guillermo Ochoa volverá a estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



|Crédito: Guillermo Ochoa / IG

Uno en México y ninguno en Sudáfrica: renovación total desde el partido inaugural de 2010

La respuesta a cuántos jugadores repiten en México y Sudáfrica del partido inaugural de 2010 es uno: Guillermo Ochoa. El guardameta integró la delegación mexicana que participó en Sudáfrica 2010 bajo las órdenes de Javier Aguirre y ahora vuelve a aparecer en la convocatoria del mismo entrenador para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque Ochoa no fue titular en aquel encuentro inaugural, sí formó parte del plantel mexicano que viajó al torneo celebrado en territorio africano. Desde entonces, construyó una de las carreras más destacadas en la historia reciente de la Selección Mexicana y logró mantenerse vigente para una nueva convocatoria mundialista.

Ningún otro futbolista mexicano de aquella generación aparece en la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La situación es similar en Sudáfrica, que presentará una plantilla completamente renovada respecto a la que participó en el torneo de 2010.

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El antecedente entre ambas selecciones se produjo el 11 de junio de 2010, cuando México y Sudáfrica inauguraron el torneo celebrado en territorio africano. Aquel encuentro terminó empatado 1-1 gracias a los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

What it feels like to face Guillermo Ochoa at a #FIFAWorldCup 🇲🇽🧤 pic.twitter.com/VS8YCuUxGg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Además de Guillermo Ochoa, existe otro punto de conexión entre ambos partidos: el Vasco Aguirre. El actual entrenador de la Selección Mexicana dirigió al equipo nacional en 2010 y también estará en el banquillo para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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