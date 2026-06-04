La HORA EXACTA del México vs Serbia, partido amistoso que transmitirá TV Azteca previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana disputará este jueves su compromiso final de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro será la última oportunidad para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre realice ajustes y observe a sus jugadores antes del arranque de la máxima justa del futbol.

Después de varias semanas de concentración y trabajo, la Selección Mexicana llega a este duelo con la mira puesta en afinar los últimos detalles de cara a su debut mundialista ante Sudáfrica. Más allá del resultado, el partido servirá para evaluar el funcionamiento colectivo, probar alternativas tácticas y definir algunos aspectos clave del equipo que representará a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Crédito: Mexsport

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El combinado serbio aparece como un rival de exigencia para la escuadra nacional. Aunque no consiguió su boleto al Mundial de 2026, cuenta con futbolistas acostumbrados al alto nivel de competencia en Europa, por lo que será una buena prueba para medir el estado actual del conjunto mexicano antes de entrar en acción oficial.

Historial de México vs Serbia

En cuanto a los antecedentes, México y Serbia se han enfrentado en una sola ocasión. Aquel partido se disputó en 2011 y terminó con victoria para los mexicanos por marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Carlos Salcido y Javier “Chicharito” Hernández.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Tricolor buscará cerrar su etapa de preparación con una actuación convincente que le permita afrontar con confianza el reto de competir ante las mejores selecciones del planeta.

¿A qué hora y Dónde ver el partido de México vs Serbia?

El partido está programado para arrancar en punto de las 20:00 horas y la transmisión la podrás ver a través de TV AZTECA, además podrás seguir el minuto a minuto a través de nuestro portal.

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