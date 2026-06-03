México vs Serbia: así fue la ÚNICA vez que se enfrentaron ambos países; historial y goles

El 11 de noviembre de 2011, la Selección Mexicana cerró su actividad de partidos amistosos de ese año con una sólida victoria de 2-0 frente a su similar de Serbia, en un repleto Estadio Corregidora que vibró de principio a fin con el accionar del conjunto dirigido por José Manuel "Chepo" de la Torre.

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Desde el pitazo inicial, el combinado azteca asumió el protagonismo del encuentro mediante la posesión del balón y transiciones rápidas. Apenas al minuto 2, la afición local estalló en júbilo cuando Carlos Salcido aprovechó un error en la salida del guardameta serbio, Vladimir Stojković, para empujar el esférico al fondo de las redes y firmar el tempranero 1-0.

A pesar de la intensidad física impuesta por el cuadro europeo, México mantuvo el orden defensivo y la fluidez en el medio campo. La sentencia del encuentro llegó en la parte complementaria, específicamente al minuto 88, cuando se dictaminó una pena máxima a favor de los locales. Javier "Chicharito" Hernández asumió la responsabilidad con jerarquía y ejecutó de manera pulcra el penal para decretar el 2-0 definitivo.

Con este triunfo en Querétaro, el representativo mexicano no solo ligó su decimoprimer partido consecutivo sin conocer la derrota en el ciclo del Chepo, sino que consolidó un funcionamiento colectivo óptimo y llenó de confianza a su afición de cara a las eliminatorias mundialistas.

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¿Dónde ver el partido de México vs Serbia?

La Selección Mexicana cierra su fase de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrente este jueves 4 de junio a Serbia en la cancha del Nemesio Díez y TV Azteca transmitirá el partido EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis. Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz estarán presentes a partir de las 19:50 horas tiempo del centro de México.

