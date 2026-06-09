OFICIAL: El México vs Sudáfrica será uno de los 32 partidos que se verán GRATIS en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo 48 horas de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, TV Azteca les recuerda a los aficionados mexicanos que transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS, arrancando con el esperado e histórico debut de la Selección Mexicana ante su similar de Sudáfrica.

¡Pánico en Los Protagonistas! 🦂 Un escorpión desata el caos entre Martinoli, Luis García y Rosique

Día y hora del debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El pitazo inicial de este esperado torneo tendrá lugar este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El mítico césped del Estadio Ciudad de México atestiguará el regreso de la fiesta mundialista a territorio nacional, un duelo de alta intensidad donde los pupilos de Javier Aguirre buscarán arrancar con el pie derecho. Toda la pasión de la ceremonia de apertura y el choque ante los "Bafana Bafana" llegará a los hogares a través de la señal abierta de Azteca 7, así como en el sitio web y la APP oficial de TV Azteca Deportes.

El banquete futbolístico no se limitará al debut azteca. La televisora comandada en los micrófonos por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague llevará a las pantallas de forma gratuita un total de 17 compromisos de la Fase de Grupos, garantizando el seguimiento de las potencias internacionales más importantes del planeta.

¿Cuáles serán los partidos que transmitirá TV Azteca en la Jornada 1 de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Dentro de la cartelera de la Jornada 1 que se podrá disfrutar sin pagar un solo centavo, destacan choques de altísimo calibre como el Estados Unidos vs. Paraguay (12 de junio), el electrizante Brasil vs. Marruecos (13 de junio), el debut de la Argentina de Lionel Messi frente a Argelia (16 de junio) y el vibrante Inglaterra frente a Croacia (17 de junio). Por supuesto, la afición azteca tendrá asegurados bajo esta misma vía los tres duelos de México en la primera ronda (incluyendo los choques ante Corea del Sur y Chequia).

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Para los amantes del drama de eliminación directa, el paquete de 32 partidos gratuitos TV Azteca tendrá incluido cuatro duelos de los Dieciseisavos de final, cuatro compromisos de los Octavos de final, dos electrizantes llaves de Cuartos de final, las dos antesalas de la Gran Final y, por supuesto, el partido definitivo por la gloria del 19 de julio.

