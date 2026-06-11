México vs Sudáfrica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 11 de junio, partido de inauguración del Mundial 2026™ por TV Azteca; marcador online

La espera de cuatro años ha terminado y el corazón de millones de aficionados late con fuerza. El majestuoso Estadio Ciudad de México abre sus puertas para albergar el arranque oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras una espectacular ceremonia de apertura, México salta hoy a la cancha para disputar el partido inaugural vs su similar de Sudáfrica, en un duelo cargado de misticismo y cuentas pendientes.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre inicia su camino con la máxima exigencia sobre los hombros: hacer respetar la localía y sumar los primeros tres puntos en el Grupo A. El "Vasco" ha diseñado un plantel que combina la experiencia europea con el hambre de jóvenes talentos, inyectando una filosofía donde el orden táctico y la entrega humana serán las llaves para romper la muralla africana.

El destino repite el escenario de hace 16 años. En el Mundial de 2010, ambas escuadras empataron 1-1 en Johannesburgo. Sin embargo, hoy el guion es distinto. Con un coloso de Santa Úrsula completamente pintado de verde, el conjunto azteca buscará imponer condiciones desde el primer minuto con una ofensiva agresiva que rompa el balance físico y la velocidad vertical de los sudafricanos.

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Pronóstico de México vs Sudáfrica hoy jueves 11 de junio 2026

Las plataformas de análisis deportivo colocan a México como favorito para llevarse los tres puntos, aunque por un margen corto.

Marcador más probable: México 2-1 Sudáfrica o un cerrado México 1-0 Sudáfrica.

Se espera que la Selección Mexicana domine la posesión del balón, pero le costará abrir el cerrojo africano en la primera mitad debido a los nervios lógicos del debut. La diferencia la terminará haciendo la banca y el peso de la localía en los últimos 30 minutos del encuentro.



Apuesta recomendada: Bajas (menos de 2.5 goles en el partido) y victoria directa de la Selección Mexicana.

Horario y dónde ver en vivo el México vs Sudáfrica

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes

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