México vs Suiza: ver EN VIVO y GRATIS Jornada 3 Mundial Sub-17 Qatar 2025, hoy lunes 10 de noviembre; marcador online

La Selección Mexicana Sub-17 enfrenta a su similar de Suiza este lunes 10 de noviembre en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2025, en un duelo de vida o muerte para el equipo dirigido por Carlos Cariño. El partido se disputará en el Aspire Zone – Campo 3, y definirá el futuro de México en el torneo juvenil de la FIFA.

El conjunto azteca llega a este partido con tres unidades, luego de una victoria agónica ante Costa de Marfil por 1-0, gracias al gol de Ian Olvera en el minuto 74. En su debut, el equipo mexicano cayó ante Corea del Sur, lo que lo obliga a ganar ante Suiza para asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final.

Por su parte, Suiza lidera el Grupo F con cuatro unidades, tras vencer a Costa de Marfil y empatar sin goles ante Corea del Sur. Un empate podría bastarle para avanzar, mientras que México necesita sumar de a tres para evitar depender de otros resultados.

El panorama está abierto: Corea del Sur también tiene cuatro puntos, México tres y Costa de Marfil está eliminado con cero. Si la Selección Mexicana gana, podría incluso terminar como líder del grupo, dependiendo del resultado entre surcoreanos y marfileños.

Carlos Cariño ha apostado por un equipo dinámico, con talento en el medio campo y velocidad por las bandas. Jugadores como Aldo de Nigris, Iñigo Bordio e Ian Olvera han sido clave en el rendimiento del equipo.

La afición mexicana espera que el espíritu de las generaciones campeonas de 2005 y 2011 se haga presente, y que México logre avanzar en una competencia que ha sido históricamente favorable para muestro país.

