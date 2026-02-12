México 0-0 Trinidad y Tobago: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 12 de febrero, partido del Premundial de la Concacaf; marcador online rumbo al Mundial Sub-17, Qatar 2026

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey, sin entrenador para la Jornada 6 del Clausura 2026

La Selección Mexicana encara el último juego rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Sub-17. Dirigidos por Jürgen Castañeda, el conjunto nacional se mide a Trinidad y Tobago en el cierre de las clasificatorias rumbo al certamen con sede en Qatar.

A lo largo del premundial, México ha tenido como rivales a Sint Maarten, San Martín y Barbados, escuadras ante las que la Selección Mexicana Sub-17 ha obtenido tres victorias al hilo y únicamente ha recibido un gol. Este jueves 12 de febrero, el rival son los 'Soca Warriors', ante quienes México busca el boleto a la Copa del Mundo definiendo el Grupo A. El conjunto del caribe es segundo del sector y para avanzar necesitan ganar por una diferencia de cinco anotaciones para tener una mejor diferencia de goles.

