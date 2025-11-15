México vs Uruguay:¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026?

La Selección Mexicana entra de acción este sábado 15 de noviembre en la Fecha FIFA con el duelo ante su similar de Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 donde podrás ver GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, a partir de las 18:50 horas (tiempo del centro de México).

El partido se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, escenario que recibirá a dos combinados con gran tradición futbolística en el Continente Americano.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con la misión de afinar detalles tras un año de altibajos. El Vasco ha probado variantes en la alineación y busca consolidar un estilo que permita al conjunto Azteca competir de tú a tú contra las potencias mundiales. Enfrente estará la Garra Charrúa, dirigida por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que atraviesa un buen momento que se vivió en la eliminatoria sudamericana y que siempre representa un reto mayúsculo por su intensidad y calidad.

¿Dónde ver el partido entre México vs Uruguay?

Para los aficionados, la gran noticia es que el partido podrá disfrutarse completamente gratis y en vivo. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Azteca 7, además de la opción digital en aztecadeportes.com, con la narración y análisis del equipo de Azteca Deportes, encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano. La señal de TV Azteca garantiza acceso libre para todos los seguidores.

La transmisión iniciará a las 18:50 horas del centro de México. Se espera un ambiente de fiesta en Torreón, con un estadio lleno y una afición que quiere ver a la Selección Mexicana medirse ante un rival de jerarquía. Este tipo de partidos son vitales para evaluar el nivel de México y corregir errores antes de la justa mundialista.

En lo deportivo, se anticipa que México presente una mezcla de juventud y experiencia, con jugadores que buscan consolidarse en el esquema de Javier Aguirre. Uruguay, por su parte, podría alinear a figuras de talla internacional que militan en las principales ligas europeas, lo que eleva aún más la expectativa.

