Mhoni Vidente predijo cómo le irá a Portugal en el Mundial 2026: ¿le gana a Croacia y avanza?

Portugal tendrá una prueba de fuego apenas en Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Enfrentará a Croacia, equipo que logró ser protagonista en el certamen internacional durante las últimas ediciones. Sin embargo, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo sigue siendo favorito y, según Mhoni Vidente, no tendrá muchas dificultades para avanzar de ronda.

La reconocida astróloga mexicocubana realizó sus predicciones para los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y afirmó que Portugal ganará su partido contra Croacia de manera clara. Mhoni Vidente no dio un resultado exacto, pero mantuvo su idea de que el conjunto portugués no tendrá muchos problemas para avanzar a los Octavos de Final y continuar con su camino mundialista.

Crédito: Mexsport

En la misma línea, comentó que España ganará su partido contra Austria, por lo que los ibéricos serían el próximo rival de Portugal en los Octavos de Final, siempre y cuando su predicción sea correcta. De esta manera, la selección lusa se mantiene como favorita en la previa del cruce contra Croacia, el cual acaparará la mirada de todos los aficionados del futbol durante la jornada del 2 de julio.

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A qué hora juega Portugal contra Croacia por los 16avos de final

Portugal juega contra Croacia este jueves 2 de julio por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para las 17:00 horas del centro de México, un horario clave dentro de la jornada mundialista.

El encuentro entre portugueses y croatas también podrá seguirse a las 19:00 horas del Este de Estados Unidos. El ganador de esta serie avanzará a los Octavos de Final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Austria.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo shakes hands with Ruben Dias after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck|NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo llega Portugal al duelo contra Croacia

Portugal llega al duelo contra Croacia como uno de los equipos a seguir en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto portugués avanzó a esta instancia tras superar la primera ronda como segundo del Grupo K por detrás de Colombia y ahora tendrá una prueba de alta exigencia ante una selección croata acostumbrada a competir en partidos de eliminación directa.

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo afronta el cruce con una plantilla cargada de experiencia y talento, con nombres capaces de resolver partidos en momentos cerrados. Sin embargo, Portugal también sabe que no tendrá margen de error: Croacia suele manejar bien los tiempos del juego, tiene futbolistas de jerarquía en mediocampo y llega con el antecedente reciente de haber sido protagonista en los últimos Mundiales.

Para Portugal, el partido representa una oportunidad clave para confirmar su condición de candidato y meterse entre los mejores 16 equipos del torneo. El ganador de esta serie enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre España y Austria.