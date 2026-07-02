Mhoni Vidente ya predijo cómo le irá a México en el partido contra Inglaterra y este sería el resultado

La Selección Mexicana se prepara para uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este domingo 5 de julio enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final y la expectativa crece tanto dentro como fuera de las canchas.

Entre quienes ya dieron su pronóstico se encuentra Mhoni Vidente. A través de su canal oficial de YouTube, la reconocida astróloga compartió su predicción sobre el encuentro y lanzó un mensaje que llenó de optimismo a los aficionados mexicanos.

Mhoni Vidente predice al ganador del Mundial 2026|TV Azteca

La predicción de Mhoni Vidente para México vs Inglaterra

Durante una transmisión reciente en su canal de YouTube, Mhoni Vidente destacó el desempeño que ha tenido la Selección Mexicana a lo largo del torneo. Según comentó, el equipo dirigido por Javier Aguirre se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a su solidez defensiva y a los resultados obtenidos hasta el momento.

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"Me ha encantado México. No hemos recibido ningún gol, hemos ganado cuatro juegos. Por donde quieras verlo, tiene buen portero y buena defensa", afirmó. La astróloga también aseguró que mantiene plena confianza en que la Selección Mexicana podrá competir de igual a igual contra Inglaterra.

El resultado que imagina para el partido

De acuerdo con la predicción de Mhoni Vidente, el encuentro podría ser extremadamente cerrado y con pocas oportunidades de gol. Incluso señaló que ve muy probable que el marcador termine empatado sin anotaciones durante el tiempo reglamentario.

"Lo más seguro es que nos vayamos empatados a penales, 0 a 0", comentó. Pese a ello, la vidente aseguró que México tendría posibilidades de avanzar a la siguiente ronda si logra imponerse desde los once pasos.

La Selección Mexicana llega al compromiso después de eliminar a Ecuador en los dieciseisavos de final y buscará dar otro golpe sobre la mesa frente a una de las selecciones más valiosas del torneo. El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, donde el combinado nacional intentará alcanzar los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, algo que no consigue desde México 1986.

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