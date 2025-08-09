Futbolistas protagonizan pelea en el Juárez vs Tijuana VIDEO

El pasado viernes 8 de agosto del 2025, futbolistas protagonizaron una pelea en el Juárez vs Tijuana. El encuentro correspondía a la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil.

Al minuto 23 del primer tiempo, en el encuentro entre Bravas de Juárez vs Xolas de Tijuana, las jugadores Miah Zuazua y Natividad Martínez protagonizaron una pelea en el terreno de juego.

En una jugada futbolera, se calentaron los ánimos de las dos jugadores pues se iban empujando, jalando y soltando el brazo. Segundos después terminaron empujándose, jalándose el pelo y tiradas en el suelo. Sus compañeras de equipo las llegaron a separar para que no se hiciera más grande la pelea.

Al lograr calmar la pelea, la árbitra central decidió sacarle tarjeta roja a las dos jugadores involucradas, por lo que ambos equipos se quedaron con una futbolista menos.

Terrible lo que acaba de pasar entre Miah Zuazua y Natividad Martínez. 🐎🆚🐕 pic.twitter.com/GGMNErhTXC — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) August 9, 2025

⏱️ 23’ 0️⃣🐎 vs 🐕 0️⃣

Tarjeta roja para nuestra jugadora Miah Zuazua.



Presentado por @Telcel pic.twitter.com/2uJSGSYv9W — FC Juárez Femenil 🛸 (@FemenilFcJuarez) August 9, 2025

La sanción que podrían tener las jugadoras

Por el momento, ni la Comisión de Arbitraje ni la Liga BBVA MX Femenil han compartido alguna postura por la pelea. De igual forma, ninguno de los dos equipos ha publicado algo respecto a enfrentamiento que hubo.

Además de la expulsión directa durante el partido que sufrieron las dos jugadoras, con la que se perderán el siguiente encuentro, ambas futbolistas podrían enfrentar multas económicas y suspensiones por varias fechas, dependiendo de la gravedad del altercado y los antecedentes disciplinarios. Se espera que en los próximos días, den a conocer la sanción que podrían tener ambas futbolistas.