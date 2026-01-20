Los Miami Dolphins apuestan por un giro radical: Ya tienen a su nuevo Head Coach

Los Miami Dolphins tomaron una decisión clave para su futuro inmediato. Tras varias temporadas de promesas incompletas y una identidad cuestionada, la franquicia eligió a Jeff Hafley como su nuevo head coach, apostando por un perfil que promete un cambio profundo en la cultura del equipo.

Miami no solo buscó un entrenador, buscó un mensaje. Y ese mensaje apunta directamente a la dureza, la disciplina y el orden defensivo, un sello que Hafley construyó durante su etapa con los Green Bay Packers, donde su defensa fue protagonista incluso en contextos adversos.

Un proyecto que nace desde la defensa

Hafley llega con contrato multianual y con el respaldo total del nuevo gerente general, Jon-Eric Sullivan, con quien compartió estructura en Green Bay. La idea es clara: reconstruir desde la base y romper con la percepción de un equipo blando, veloz pero frágil en los momentos clave.

El reto no es menor. Miami viene de dos temporadas decepcionantes y de una defensa que quedó muy lejos de la élite. Precisamente ahí es donde el nuevo head coach deberá imponer su sello y transformar la mentalidad del vestidor.

Decisiones incómodas… pero inevitables

Más allá del costado defensivo, el nuevo ciclo abre interrogantes pesadas. El futuro del quarterback Tua Tagovailoa está bajo la lupa, luego de un cierre de temporada turbulento, y tampoco es segura la continuidad de Tyreek Hill, quien viene de una lesión grave.

Hafley no solo hereda un equipo con talento; hereda decisiones que pueden redefinir el rumbo de la franquicia en los próximos años.