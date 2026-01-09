¡No fue CASUALIDAD! El DESPIDO del coach de Miami Dolphins destapa una BOMBA interna

El despido de Mike McDaniel como entrenador en jefe de los Miami Dolphins no fue un movimiento impulsivo ni aislado. Fue el desenlace de una serie de decisiones, frustraciones acumuladas y expectativas incumplidas que terminaron por convencer a la directiva de que el proyecto había llegado a su límite. Aunque el anuncio cayó como un golpe para la afición, dentro del edificio la ruptura llevaba meses gestándose.

Tras cuatro temporadas al frente del equipo, McDaniel deja Miami con un récord de 35-33, dos clasificaciones a playoffs y cero victorias en postemporada. Para una franquicia desesperada por volver a ser protagonista en la NFL, esos números ya no fueron suficientes.

¿Por qué los Miami Dolphins despidieron a Mike McDaniel?

La respuesta va más allá del récord. La temporada 2025, cerrada con marca de 7-10, fue el punto de quiebre. El equipo no solo quedó fuera de playoffs, sino que mostró retrocesos evidentes en momentos clave, especialmente en juegos de alta presión.

Stephen Ross, propietario de los Dolphins, fue claro en su comunicado: la organización necesita un “cambio integral”. McDaniel no logró resolver los problemas estructurales del equipo ni dar el salto competitivo que se esperaba tras sus primeras campañas. La incapacidad de ganar en playoffs —algo que Miami no consigue desde el año 2000— terminó pesando más que su perfil innovador y su liderazgo carismático.

Además, el despido de McDaniel se da en un contexto de reconstrucción total, luego de que el gerente general Chris Grier fuera cesado a mitad de la campaña.

Thank you, Coach McDaniel pic.twitter.com/TO9y2Nfgx5 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 8, 2026

Crisis interna, presión del dueño y un futuro lleno de incógnitas

El caso Dolphins no es solo deportivo. La franquicia atraviesa una etapa de reorganización profunda, con ocho vacantes de entrenador en jefe abiertas en la NFL y una competencia feroz por los mejores candidatos. Uno de los nombres que ya suena con fuerza es John Harbaugh, recientemente desvinculado de los Baltimore Ravens.

Para fortalecer la búsqueda, Miami contrató como asesor a Troy Aikman, tres veces campeón del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama, quien tendrá voz en la elección del próximo entrenador y del nuevo gerente general.

McDaniel se va como el primer coach en durar cuatro temporadas completas bajo la era Stephen Ross, pero también como el símbolo de una promesa que no terminó de cumplirse. La paciencia se agotó y la presión por ganar ahora es total.

En Miami, el mensaje es claro: el margen de error desapareció. Y el próximo movimiento definirá el rumbo de la franquicia por la próxima década.