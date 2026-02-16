Se acabó la era… Miami detona la bomba más grande del mercado y corta a su superestrella

Lo de este lunes en Miami fue un terremoto. Los Dolphins decidieron cortar a Tyreek Hill. Sí, al mismo que fue ocho veces Pro Bowl, cinco veces All-Pro y uno de los jugadores más temidos de la liga en campo abierto. El mismo que hace no mucho destrozaba secundarias semana tras semana.

La decisión no llega en un vacío. Hill se encuentra en rehabilitación tras una lesión severa en la pierna sufrida en la Semana 4 de la temporada 2025: rodilla dislocada y ligamentos comprometidos. Su regreso para 2026 es incierto. Y en cuestión de días, 11 millones de dólares de su contrato iban a quedar completamente garantizados.

Miami se apuró para que eso no sucediera y ha decidido cortarlo.

La purga en Miami no es casualidad

El despido de Hill no fue un movimiento aislado. También salieron Bradley Chubb, James Daniels y Nick Westbrook-Ikhine. En conjunto, la franquicia libera más de 56 millones de dólares en espacio salarial para 2026, cuando hace apenas 24 horas estaban por encima del tope. Esto es una clara señal de que el equipo va por la reestructuración completa de la plantilla.

Tras pasar de dos clasificaciones consecutivas a playoffs a dos campañas perdedoras seguidas, la nueva administración encabezada por Jeff Hafley y Jon-Eric Sullivan decidió empezar de cero.

Los números de Tyreek Hill en Miami

La etapa de Hill en los Dolphins tuvo altibajos, pero también días de gloria. Dos temporadas consecutivas superando las 1,700 yardas tras su llegada desde Kansas City. En 2023 lideró la NFL con 1,799 yardas y 13 touchdowns. Era el motor de una ofensiva explosiva.

Pero la lesión cambió el panorama.

Mientras tanto, en Miami la sala de receptores queda reducida. Solo Jaylen Waddle y Malik Washington tuvieron producción relevante la temporada pasada, y hpor si fuera poco, hay dudas sobre quién será el quarterback en 2026. El equipo tiene el pick 11 del próximo Draft y los rumores indican que Tua Tagovailoa tampoco entraría en planes, por lo menos como pasador titular.