Siguen cayendo las estrellas en la NFL, Tyreek Hill podría perderse el resto de la temporada por una lesión escalofriante

Siguen cayendo lesionados en la NFL, en el juego del Monday Night entre Miami Dolphins vs New York Jets en la semana 4 el receptor abierto, Tyreek Hill, salió en ambulancia del estadio de los delfines luego de sufrir una lesión escalofriante.

“Probablemente estaba de mejor ánimo que cualquier jugador que haya visto pasar por una experiencia tan terrible. Inmediatamente abrió los ojos y estaba hablando, ‘Estoy bien, solo asegúrate de que los muchachos consigan esta victoria’. Estaba enfocado en el equipo”, señaló Mike McDaniel, entrnador en jefe de los Dolphins.

¿Cuánto tiempo podría perderse Tyreek Hill?

Hill, quien ha sido seleccionado al Pro Bowl en ocho ocasiones, realizó una recepción y fue derribado cerca del borde del campo por los Jets de Nueva York cuando quedaban 13:21 en el tercer cuarto. Mientras se dirigía hacia la línea lateral, apoyó su pie izquierdo y su rodilla izquierda pareció doblarse de forma alarmante en el momento del tackle.

El receptor de los Dolphis sufrió una dislocación en la rodilla izquierda, aunque no se ha confirmado la gravedas es una lesión que puede llevar una recuperación hasta de 1 año, lo que pondría fin a su temporada en la NFL.

Previo a su salida, Hill había conseguido 6 recepciones que sumaron un total de 67 yardas, desempeñándose como un elemento clave en la ofensiva de Miami. En cuanto al resultado del partido, los Dolphins lograron una victoria por 27‑21 sobre los Jets, pese a la pérdida de su receptor estrella.

Para Miami, la noticia de la lesión podría tener repercusiones importantes. Hill es un elemento central del sistema ofensivo del equipo, y su ausencia obligaría a reestructurar estrategias de pase, redistribuir objetivos entre los receptores secundarios y depender más del juego terrestre o del mariscal de campo para compensar el vacío.