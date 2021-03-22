Michael Johnson es una leyenda viviente del deporte

Michael Johnson fue un importante corredor que revolucionó la carrera de los 400 metros planos, ahora intenta cambiar al mundo de una forma positiva usando el deporte y eso lo convierte en un atleta que, aún retirado, es relevante para el mundo deportivo.

Proveniente de una familia estudiada, su madre era maestra y todos sus hermanos –incluido él­­–, obtuvieron una carrera universitaria. Su primera competencia en Juegos Olímpicos fue en Barcelona y sin haber perdido una carrera antes, estaba decidido a ganar la medalla de oro.

Pero días antes de la competencia se intoxicó con comida y de esta manera se esfumó toda su preparación y condición. Lamentablemente se reflejó en su desempeño y ni siquiera logró finalizar en los primeros cuatro lugares. Esta fue la decepción más grande de su vida, pero también logró impulsarlo a seguir adelante y convertirse en el velocista que después ganó los 400 metros en dos diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos y también logró múltiples campeonatos mundiales.

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Continúa siendo una figura en el mundo deportivo

Johnson siempre quiso terminar su carrera como campeón y lo logró. Sus hazañas son recordadas en todo el mundo y cuando se retiró, decidió empezar una nueva carrera: ayudar a los atletas a dar su máximo rendimiento. Así creó la fundación Michael Johnson Performance en Dallas, Texas, que se centra en ayudar a encontrar jóvenes en todo el mundo a los que les interese ayudar a sus comunidades, y a otros jóvenes que han superado muchos desafíos igual que ellos.

Duerme poco y cuando lo hace, sueña con lo que hará mañana para ser mejor. Tiene recuerdos gratos de su carrera, pero es feliz haciendo lo que hace ahora: seguir rodeado de atletas. Sigue haciendo lo que hacía cuando competía; su rutina es la misma y continúa motivado, listo para salir a conquistar algo nuevo cada día.